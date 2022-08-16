https://uz.sputniknews.ru/20220816/shveytsarskie-aktivy-gulnary-karimovoy-vozvraschayutsya-v-uzbekistan-27201110.html
Швейцарские активы Гульнары Каримовой возвращаются в Узбекистан
Швейцарские активы Гульнары Каримовой возвращаются в Узбекистан
Ташкент и Берн подписали соглашение о возвращении активов Гульнары Каримовой на 131 миллион долларов. Соглашение о немедленной передачи денег подписано во вторник.
2022-08-16T20:41+0500
2022-08-16T20:41+0500
2022-08-16T20:41+0500
гульнара каримова
ташкент
деньги
общество
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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана и власти Швейцарии подписали окончательное соглашение о возвращении на родину активов дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой в объеме 131 миллиона долларов, сообщает во вторник пресс-служба минюста.По данным пресс-службы, во вторник в Берне окончательное соглашение от имени Узбекистана подписал министр юстиции республики Русланбек Давлетов, а от имени Швейцарии — президент этой страны Иньяцио Кассис.По данным ведомства, возврат Узбекистану этих средств будет проводиться через многопартнерский трастовый фонд Uzbekistan Vision 2030, находящийся в системе Многопартнерских трастовых фондов ООН.Одобренные управляющим комитетом фонда проекты, которые будут реализовываться за счет возвращенных средств, будут реализовываться профильными агентствами ООН в Узбекистане совместно с узбекской стороной, отмечает минюст. Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет. Суд 18 марта 2020 года увеличил ей срок тюремного заключения до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела.Ранее Генпрокуратура Узбекистана сообщала, что вместе с министерством юстиции проводится работа с рядом зарубежных стран, в частности, США, Швейцарией, Францией, Россией и Латвией, по вопросу возврата доходов Каримовой на сумму более 1,3 миллиарда долларов, по которым также расследуются уголовные дела в отдельных странах.В январе 2020 года Генпрокуратура также заявляла, что намерена вернуть из Швейцарии 70 предметов искусства в рамках уголовных дел против старшей дочери первого узбекистанского президента. Спустя пять месяцев министерство юстиции республики сообщило, что власти страны вернули из Франции активы Каримовой на сумму 10 миллионов долларов. В феврале этого года Генпрокуратура сообщила, что средства Каримовой в размере 131 миллиона долларов готовы к возврату на родину из Швейцарии через создаваемый многосторонний трастовый фонд ООН.
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гульнара каримова, ташкент, деньги
гульнара каримова, ташкент, деньги
Швейцарские активы Гульнары Каримовой возвращаются в Узбекистан
Ташкент и Берн подписали соглашение о возвращении активов Гульнары Каримовой на 131 миллион долларов. Соглашение о немедленной передачи денег подписано во вторник.
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана и власти Швейцарии подписали окончательное соглашение о возвращении на родину активов дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой в объеме 131 миллиона долларов, сообщает во вторник пресс-служба минюста.
По данным
пресс-службы, во вторник в Берне окончательное соглашение от имени Узбекистана подписал министр юстиции республики Русланбек Давлетов, а от имени Швейцарии — президент этой страны Иньяцио Кассис.
"Подписание соглашения знаменует собой немедленный возврат Швейцарией 131 миллиона долларов народу Узбекистана, ранее незаконно приобретенных организованной преступной группой, возглавляемой Каримовой, и легализованных на территории Швейцарии", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, возврат Узбекистану этих средств будет проводиться через многопартнерский трастовый фонд Uzbekistan Vision 2030, находящийся в системе Многопартнерских трастовых фондов ООН.
Одобренные управляющим комитетом фонда проекты, которые будут реализовываться за счет возвращенных средств, будут реализовываться профильными агентствами ООН в Узбекистане совместно с узбекской стороной, отмечает минюст.
"Вся информация о реализованных и реализуемых проектах будет опубликована и доступна широкой общественности", — добавили в пресс-службе.
Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет. Суд 18 марта 2020 года увеличил ей срок тюремного заключения до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела.
Ранее Генпрокуратура Узбекистана сообщала, что вместе с министерством юстиции проводится работа с рядом зарубежных стран, в частности, США, Швейцарией, Францией, Россией и Латвией, по вопросу возврата доходов Каримовой на сумму более 1,3 миллиарда долларов, по которым также расследуются уголовные дела в отдельных странах.
В январе 2020 года Генпрокуратура также заявляла, что намерена вернуть из Швейцарии 70 предметов искусства в рамках уголовных дел против старшей дочери первого узбекистанского президента.
Спустя пять месяцев министерство юстиции республики сообщило, что власти страны вернули из Франции активы Каримовой на сумму 10 миллионов долларов. В феврале этого года Генпрокуратура сообщила, что средства Каримовой в размере 131 миллиона долларов готовы к возврату на родину из Швейцарии через создаваемый многосторонний трастовый фонд ООН.