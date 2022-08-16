https://uz.sputniknews.ru/20220816/skolko-dney-budut-otdyxat-na-den-nezavismosti-27178094.html

Сколько дней будут отдыхать на День Независмости

Сколько дней будут отдыхать на День Независмости

Стали известны даты праздничных дней по случаю Дня независимости республики. Подробнее – в нашем материале.

2022-08-16T15:26+0500

2022-08-16T15:26+0500

2022-08-16T15:26+0500

общество

день независимости

день независимости узбекистана

отдых

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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Жители Узбекистана будут отдыхать четыре дня по случаю главного национального праздника – Дня независимости. Об этом сказано в указе президента "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2022 году".В этом году праздничные дни в стране выпадают на 1–4 сентября. Первое сентября, четверг, является праздничным нерабочим днем, тогда как второе число, пятница, определяется как дополнительный нерабочий день.Третье сентября, в свою очередь, станет дополнительным нерабочим днем для сотрудников с шестидневной рабочей неделей. Последний праздничный день, четвертое сентября, выпадает на воскресенье, выходной день по календарю.Учебные заведения по всей стране начнут работать пятого сентября, в понедельник.

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день независимости, день независимости узбекистана, отдых