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https://uz.sputniknews.ru/20220816/skolko-dney-budut-otdyxat-na-den-nezavismosti-27178094.html
Сколько дней будут отдыхать на День Независмости
Сколько дней будут отдыхать на День Независмости
Стали известны даты праздничных дней по случаю Дня независимости республики. Подробнее – в нашем материале.
2022-08-16T15:26+0500
2022-08-16T15:26+0500
общество
день независимости
день независимости узбекистана
отдых
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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Жители Узбекистана будут отдыхать четыре дня по случаю главного национального праздника – Дня независимости. Об этом сказано в указе президента "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2022 году".В этом году праздничные дни в стране выпадают на 1–4 сентября. Первое сентября, четверг, является праздничным нерабочим днем, тогда как второе число, пятница, определяется как дополнительный нерабочий день.Третье сентября, в свою очередь, станет дополнительным нерабочим днем для сотрудников с шестидневной рабочей неделей. Последний праздничный день, четвертое сентября, выпадает на воскресенье, выходной день по календарю.Учебные заведения по всей стране начнут работать пятого сентября, в понедельник.
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день независимости, день независимости узбекистана, отдых
день независимости, день независимости узбекистана, отдых

Сколько дней будут отдыхать на День Независмости

15:26 16.08.2022
© Фото: пресс-служба президента УзбекистанаФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2022
© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
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Стали известны даты праздничных дней по случаю Дня независимости республики. Подробнее – в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Жители Узбекистана будут отдыхать четыре дня по случаю главного национального праздника – Дня независимости. Об этом сказано в указе президента "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2022 году".
В этом году праздничные дни в стране выпадают на 1–4 сентября. Первое сентября, четверг, является праздничным нерабочим днем, тогда как второе число, пятница, определяется как дополнительный нерабочий день.
Третье сентября, в свою очередь, станет дополнительным нерабочим днем для сотрудников с шестидневной рабочей неделей. Последний праздничный день, четвертое сентября, выпадает на воскресенье, выходной день по календарю.
Учебные заведения по всей стране начнут работать пятого сентября, в понедельник.
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