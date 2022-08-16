https://uz.sputniknews.ru/20220816/skolko-dney-budut-otdyxat-na-den-nezavismosti-27178094.html
Сколько дней будут отдыхать на День Независмости
Сколько дней будут отдыхать на День Независмости
Стали известны даты праздничных дней по случаю Дня независимости республики. Подробнее – в нашем материале.
2022-08-16T15:26+0500
2022-08-16T15:26+0500
2022-08-16T15:26+0500
общество
день независимости
день независимости узбекистана
отдых
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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Жители Узбекистана будут отдыхать четыре дня по случаю главного национального праздника – Дня независимости. Об этом сказано в указе президента "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2022 году".В этом году праздничные дни в стране выпадают на 1–4 сентября. Первое сентября, четверг, является праздничным нерабочим днем, тогда как второе число, пятница, определяется как дополнительный нерабочий день.Третье сентября, в свою очередь, станет дополнительным нерабочим днем для сотрудников с шестидневной рабочей неделей. Последний праздничный день, четвертое сентября, выпадает на воскресенье, выходной день по календарю.Учебные заведения по всей стране начнут работать пятого сентября, в понедельник.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
день независимости, день независимости узбекистана, отдых
день независимости, день независимости узбекистана, отдых
Сколько дней будут отдыхать на День Независмости
Стали известны даты праздничных дней по случаю Дня независимости республики. Подробнее – в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik.
Жители Узбекистана будут отдыхать четыре дня по случаю главного национального праздника – Дня независимости. Об этом сказано в указе
президента "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2022 году".
В этом году праздничные дни в стране выпадают на 1–4 сентября. Первое сентября, четверг, является праздничным нерабочим днем, тогда как второе число, пятница, определяется как дополнительный нерабочий день.
Третье сентября, в свою очередь, станет дополнительным нерабочим днем для сотрудников с шестидневной рабочей неделей. Последний праздничный день, четвертое сентября, выпадает на воскресенье, выходной день по календарю.
Учебные заведения по всей стране начнут работать пятого сентября, в понедельник.