https://uz.sputniknews.ru/20220816/v-uzbekistane-vnedryat-edinuyu-elektronnuyu-sistemu-prodaji-biletov-v-regionax-27170403.html
В Узбекистане внедрят единую электронную систему продажи билетов в регионах
В Узбекистане внедрят единую электронную систему продажи билетов в регионах
О том, какие меры по развитию пассажирских перевозок в стране предусмотрены новым проектом министерства транспорта - читайте в нашем материале.
2022-08-16T11:58+0500
2022-08-16T11:58+0500
2022-08-16T11:58+0500
общество
узбекистан
электронная система
продажа
билет
министерство транспорта республики узбекистан
перевозки
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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Министерство транспорта разработало проект мер по развитию пассажирских перевозок в регионах Узбекистана. Обсуждение продлится до 25 августа.Известно, что в настоящее время автобусный парк в регионах страны устарел на 60%, и для полного обеспечения страны общественным транспортом необходимо 4969 автобусов и 3,4 тыс. микроавтобусов.Проектом Минтранса предусмотрен план по закупке пять тыс. автобусов до конца 2026 года, которые используют для запуска 278 новых маршрутов.Также в рамках проекта будут выдаваться кредиты сроком на пять лет для покупки транспорта с льготным периодом до одного года. При этом, часть процентных выплат по кредиту компенсируют за счет местных бюджетов.Кроме этого, предлагается снизить размеры земельного и имущественного налогов для автовокзалов до 1% от установленной ставки.Согласно проекту, с 1 января 2023 года планируют запустить единую электронную систему продажи билетов на междугородние и международные автобусные рейсы. Для мониторинга автостанций будет задействована платформа E-Vokzal.Маршруты общественного транспорта разделят на категории:Помимо прочего, в рамках проекта предлагают разрешить использовать на всех маршрутах, кроме подвозных, только автобусы либо микроавтобусы на 8 и более мест.
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info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, электронная система, продажа, билет, министерство транспорта республики узбекистан, перевозки
В Узбекистане внедрят единую электронную систему продажи билетов в регионах
О том, какие меры по развитию пассажирских перевозок в стране предусмотрены новым проектом министерства транспорта - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik.
Министерство транспорта разработало проект
мер по развитию пассажирских перевозок в регионах Узбекистана. Обсуждение продлится до 25 августа.
Известно, что в настоящее время автобусный парк в регионах страны устарел на 60%, и для полного обеспечения страны общественным транспортом необходимо 4969 автобусов и 3,4 тыс. микроавтобусов.
Проектом Минтранса предусмотрен план по закупке пять тыс. автобусов до конца 2026 года, которые используют для запуска 278 новых маршрутов.
Также в рамках проекта будут выдаваться кредиты сроком на пять лет для покупки транспорта с льготным периодом до одного года. При этом, часть процентных выплат по кредиту компенсируют за счет местных бюджетов.
Кроме этого, предлагается снизить размеры земельного и имущественного налогов для автовокзалов до 1% от установленной ставки.
Согласно проекту, с 1 января 2023 года планируют запустить единую электронную систему продажи билетов на междугородние и международные автобусные рейсы. Для мониторинга автостанций будет задействована платформа E-Vokzal.
Маршруты общественного транспорта разделят на категории:
городские — на магистральные, связующие, кольцевые и подвозные;
пригородные — на магистральные, связующие и подвозные;
междугородние — на магистральные и связующие.
Помимо прочего, в рамках проекта предлагают разрешить использовать на всех маршрутах, кроме подвозных, только автобусы либо микроавтобусы на 8 и более мест.