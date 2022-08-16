https://uz.sputniknews.ru/20220816/v-uzgidromete-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-27162532.html

В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня

В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня

В столице Узбекистана во вторник ожидается небольшая облачность.

2022-08-16T09:59+0500

2022-08-16T09:59+0500

2022-08-16T09:59+0500

общество

узгидромет

погода

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Во вторник в республике ожидается малооблачная погода без осадков. Температура будет колебаться в пределах 34-39 градусов. Об этом сообщает Узгидромет.Так, ветер 7-12 м/с, по северу и пустынной зоне возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. В горных районах страны осадки также не ожидаются, однако в горах Ферганской области возможен кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха 27-32 градуса.В Ташкенте без осадков, небольшая облачность. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха достигнет 37-39 градусов.Кроме этого, Узгидромет распространил экстренное сообщение: с 18 по 20 августа на территорию Узбекистана осуществится заток прохладного воздуха с районов Урала.

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узгидромет, погода, узбекистан