https://uz.sputniknews.ru/20220817/27233164.html
В Ташкенте жить - счастливым быть!
В Ташкенте жить - счастливым быть!
Смотрите самые яркие кадры из повседневной жизни солнечного Ташкента - в нашей фотоленте.
2022-08-17T21:02+0500
2022-08-17T21:02+0500
2022-08-17T21:02+0500
фото
ташкент
фотолента
кадры
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фото в ташкенте жить счастливым быть смотрите самые яркие кадры из повседневной жизни солнечного ташкента в нашей фотоленте ташкент яркие моменты как поехать сколько стоит билет в узбекистан
В Ташкенте жить - счастливым быть!
Смотрите самые яркие кадры из повседневной жизни солнечного Ташкента - в нашей фотоленте.
© Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкПродавец общается с женщиной на рынке в Ташкенте.
Продавец общается с женщиной на рынке в Ташкенте.
Памятник Амиру Темуру в Ташкенте.
© Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкМужчина несет матрасы на рынке в Ташкенте.
Мужчина несет матрасы на рынке в Ташкенте.
© Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанк
Пассажиры на станции метро "Алишера Навои".
Пассажиры на станции метро "Алишера Навои".
© Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанк
Люди на территории религиозного комплекса Хазрати Имам.
Люди на территории религиозного комплекса Хазрати Имам.
Девушка на рынке в Ташкенте.
© Sputnik / Sergei Pyatakov / Перейти в фотобанк
Декоративная тыква на территории религиозного комплекса Медресе Баракхан.
Декоративная тыква на территории религиозного комплекса Медресе Баракхан.
Фрукты на рынке Ташкента.
Религиозный комплекс Хазрати Имам.
© Sputnik / Sergei Pyatakov / Перейти в фотобанк
Мужчина готовит плов в Среднеазиатском центре плова Besh Qozon.
Мужчина готовит плов в Среднеазиатском центре плова Besh Qozon.
Продавец лепешек на рынке.
Женщина совершает покупки.