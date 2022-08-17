Как встретили Шавката Мирзиёева в Медине — фото
17:51 17.08.2022 (обновлено: 17:54 17.08.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит президента Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана приземлился в аэропорту Медины. После короткой беседы с местными властями, глава государства отправился в Мечеть Пророка.
ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Шавкат Мирзиёев прилетел в священный для мусульман город Медину, откуда начинается программа государственного визита президента Узбекистана в Саудовскую Аравию.
Как сообщает пресс-служба узбекистанского лидера, в международном аэропорту имени принца Мухаммада бин Абдулазиза главу Узбекистана встретили руководители провинции Медина.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит президента Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию
Визит президента Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию
© Пресс-служба президента Узбекистана
После короткой беседы Шавкат Мирзиёев отбыл в Масжид ун-Набави – Мечеть Пророка, являющуюся одной из главных мусульманских святынь.
Ранее сообщалось, что в программе визита также официальные мероприятия узбекско-саудовского саммита на высшем уровне.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит президента Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию
Визит президента Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию
© Пресс-служба президента Узбекистана
Переговоры будет посвящены сотрудничеству в сфере "зеленой энергетики". Стороны обсудят высокие технологии и цифровизацию, инновации, малый бизнес и предпринимательство. Будет подписан пакет двусторонних документов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит президента Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию
Визит президента Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию
© Пресс-служба президента Узбекистана
Данный визит стал первой поездкой президента Узбекистана в Саудовскую Аравию за последние 30 лет.