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https://uz.sputniknews.ru/20220817/kak-vstrechali-shavkata-mirziyoeva-v-medine--foto-27229153.html
Как встретили Шавката Мирзиёева в Медине — фото
Как встретили Шавката Мирзиёева в Медине — фото
Президент Узбекистана приземлился в аэропорту Медины. После короткой беседы с местными властями, глава государства отправился в Мечеть Пророка.
2022-08-17T17:51+0500
2022-08-17T17:54+0500
политика
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Шавкат Мирзиёев прилетел в священный для мусульман город Медину, откуда начинается программа государственного визита президента Узбекистана в Саудовскую Аравию.Как сообщает пресс-служба узбекистанского лидера, в международном аэропорту имени принца Мухаммада бин Абдулазиза главу Узбекистана встретили руководители провинции Медина.После короткой беседы Шавкат Мирзиёев отбыл в Масжид ун-Набави – Мечеть Пророка, являющуюся одной из главных мусульманских святынь.Ранее сообщалось, что в программе визита также официальные мероприятия узбекско-саудовского саммита на высшем уровне.Переговоры будет посвящены сотрудничеству в сфере "зеленой энергетики". Стороны обсудят высокие технологии и цифровизацию, инновации, малый бизнес и предпринимательство. Будет подписан пакет двусторонних документов.Данный визит стал первой поездкой президента Узбекистана в Саудовскую Аравию за последние 30 лет.
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шавкат мирзиёев, медина
шавкат мирзиёев, медина

Как встретили Шавката Мирзиёева в Медине — фото

17:51 17.08.2022 (обновлено: 17:54 17.08.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит президента Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию
Визит президента Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана приземлился в аэропорту Медины. После короткой беседы с местными властями, глава государства отправился в Мечеть Пророка.
ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Шавкат Мирзиёев прилетел в священный для мусульман город Медину, откуда начинается программа государственного визита президента Узбекистана в Саудовскую Аравию.
Как сообщает пресс-служба узбекистанского лидера, в международном аэропорту имени принца Мухаммада бин Абдулазиза главу Узбекистана встретили руководители провинции Медина.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит президента Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию
Визит президента Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2022
Визит президента Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию
© Пресс-служба президента Узбекистана
После короткой беседы Шавкат Мирзиёев отбыл в Масжид ун-Набави – Мечеть Пророка, являющуюся одной из главных мусульманских святынь.
Ранее сообщалось, что в программе визита также официальные мероприятия узбекско-саудовского саммита на высшем уровне.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит президента Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию
Визит президента Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2022
Визит президента Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию
© Пресс-служба президента Узбекистана
Переговоры будет посвящены сотрудничеству в сфере "зеленой энергетики". Стороны обсудят высокие технологии и цифровизацию, инновации, малый бизнес и предпринимательство. Будет подписан пакет двусторонних документов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит президента Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию
Визит президента Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2022
Визит президента Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию
© Пресс-служба президента Узбекистана
Данный визит стал первой поездкой президента Узбекистана в Саудовскую Аравию за последние 30 лет.
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