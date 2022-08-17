https://uz.sputniknews.ru/20220817/kak-vstrechali-shavkata-mirziyoeva-v-medine--foto-27229153.html

Как встретили Шавката Мирзиёева в Медине — фото

Как встретили Шавката Мирзиёева в Медине — фото

Президент Узбекистана приземлился в аэропорту Медины. После короткой беседы с местными властями, глава государства отправился в Мечеть Пророка.

2022-08-17T17:51+0500

2022-08-17T17:51+0500

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политика

шавкат мирзиёев

медина

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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Шавкат Мирзиёев прилетел в священный для мусульман город Медину, откуда начинается программа государственного визита президента Узбекистана в Саудовскую Аравию.Как сообщает пресс-служба узбекистанского лидера, в международном аэропорту имени принца Мухаммада бин Абдулазиза главу Узбекистана встретили руководители провинции Медина.После короткой беседы Шавкат Мирзиёев отбыл в Масжид ун-Набави – Мечеть Пророка, являющуюся одной из главных мусульманских святынь.Ранее сообщалось, что в программе визита также официальные мероприятия узбекско-саудовского саммита на высшем уровне.Переговоры будет посвящены сотрудничеству в сфере "зеленой энергетики". Стороны обсудят высокие технологии и цифровизацию, инновации, малый бизнес и предпринимательство. Будет подписан пакет двусторонних документов.Данный визит стал первой поездкой президента Узбекистана в Саудовскую Аравию за последние 30 лет.

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