https://uz.sputniknews.ru/20220817/kakie-produkty-pomogayut-snijat-xolesterin-27235349.html

Какие продукты помогают снижать холестерин

Какие продукты помогают снижать холестерин

О том, какие четыре продукта могут помочь снизить уровень холестерина в крови - читайте в нашем материале.

2022-08-17T22:03+0500

2022-08-17T22:03+0500

2022-08-17T22:36+0500

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Специалисты перечислили четыре самых полезных продуктов для снижения уровня холестерина. Об этом сообщает РИА Новости.Согласно мнению экспертов, изменения в диете могут помочь снизить уровень общего холестерина на 25%. Рекомендовано ограничить потребление жирного мяса и полуфабрикатов, а также жирных сыров. Животные жиры стоит по возможности заменить на растительные.Диетологи рекомендуют включить в рацион четыре продукта, которые помогут положительно повлиять на уровень холестерина. Одним из них являются овсяные хлопья, богатые клетчаткой.Также стоит обратить внимание на бобовые — еще один источник клетчатки. Бобы не содержат много калорий, но дают чувство сытости, что позволяет сбросить лишний вес и избавиться от ненужного жира.Бороться с холестерином помогают и орехи. Одна порция несоленых орехов в день станет существенным фактором на пути к снижению уровня холестерина.Кроме того, эксперты рекомендуют есть жирную рыбу, которая является отличным источником жирной Омега-3. Она снижает уровень триглицеридов и благотворно влияет на состояние кровеносных сосудов, а также станет отличной заменой мясу.

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