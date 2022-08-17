https://uz.sputniknews.ru/20220817/shavkat-mirziyoev-otpravilsya-v-saudovskuyu-araviyu-27216367.html
Шавкат Мирзиёев отправился в Саудовскую Аравию
Шавкат Мирзиёев отправился в Саудовскую Аравию
Президент Узбекистана проведет переговоры и совершит паломничество в Мекку и Медину. Первый за последние 30 лет визит узбекистанского лидера в эту страну продлится два дня.
2022-08-17T11:58+0500
2022-08-17T11:58+0500
2022-08-17T11:58+0500
политика
шавкат мирзиёев
саудовская аравия
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паломничество
мекка
медина
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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел с государственным визитом в Саудовскую Аравию, сообщает пресс-служба лидера.Как отмечается, визит организован по приглашению короля Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда.Вначале Мирзиёев посетит священный для всего мусульманского мира город Медину. Во второй половине дня прибудет город Джидду, где состоятся официальные мероприятия узбекско-саудовского саммита на высшем уровне.Ранее сообщалось, что переговоры будет посвящены сотрудничеству в сфере "зеленой энергетики". Стороны также обсудят высокие технологии и цифровизацию, инновации, малый бизнес и предпринимательство. Будет подписан пакет двусторонних документов.Данный визит станет первой поездкой президента республики в Саудовскую Аравию за последние 30 лет.
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шавкат мирзиёев, саудовская аравия, президент, узбекистан, паломничество, мекка, медина
шавкат мирзиёев, саудовская аравия, президент, узбекистан, паломничество, мекка, медина
Шавкат Мирзиёев отправился в Саудовскую Аравию
Президент Узбекистана проведет переговоры и совершит паломничество в Мекку и Медину. Первый за последние 30 лет визит узбекистанского лидера в эту страну продлится два дня.
ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел с государственным визитом в Саудовскую Аравию, сообщает пресс-служба лидера.
Как отмечается, визит организован по приглашению короля Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда.
Вначале Мирзиёев посетит священный для всего мусульманского мира город Медину. Во второй половине дня прибудет город Джидду, где состоятся официальные мероприятия узбекско-саудовского саммита на высшем уровне.
Ранее сообщалось, что переговоры будет посвящены сотрудничеству в сфере "зеленой энергетики". Стороны также обсудят высокие технологии и цифровизацию, инновации, малый бизнес и предпринимательство. Будет подписан пакет двусторонних документов.
Данный визит станет первой поездкой президента республики в Саудовскую Аравию за последние 30 лет.