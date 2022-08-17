https://uz.sputniknews.ru/20220817/shavkat-mirziyoev-otpravilsya-v-saudovskuyu-araviyu-27216367.html

Шавкат Мирзиёев отправился в Саудовскую Аравию

Шавкат Мирзиёев отправился в Саудовскую Аравию

Президент Узбекистана проведет переговоры и совершит паломничество в Мекку и Медину. Первый за последние 30 лет визит узбекистанского лидера в эту страну продлится два дня.

2022-08-17T11:58+0500

2022-08-17T11:58+0500

2022-08-17T11:58+0500

политика

шавкат мирзиёев

саудовская аравия

президент

узбекистан

паломничество

мекка

медина

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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел с государственным визитом в Саудовскую Аравию, сообщает пресс-служба лидера.Как отмечается, визит организован по приглашению короля Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда.Вначале Мирзиёев посетит священный для всего мусульманского мира город Медину. Во второй половине дня прибудет город Джидду, где состоятся официальные мероприятия узбекско-саудовского саммита на высшем уровне.Ранее сообщалось, что переговоры будет посвящены сотрудничеству в сфере "зеленой энергетики". Стороны также обсудят высокие технологии и цифровизацию, инновации, малый бизнес и предпринимательство. Будет подписан пакет двусторонних документов.Данный визит станет первой поездкой президента республики в Саудовскую Аравию за последние 30 лет.

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