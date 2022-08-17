https://uz.sputniknews.ru/20220817/tashkent-i-ufa-nametili-sovmestnye-investproekty-v-bashkortostane-27202424.html

Ташкент и Уфа наметили совместные инвестпроекты в Башкортостане

Ташкент и Уфа наметили совместные инвестпроекты в Башкортостане

Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров и хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев наметили совместные инвестпроекты по созданию промышленных предприятий и туризма.

2022-08-17T07:31+0500

2022-08-17T07:31+0500

2022-08-17T07:31+0500

экономика

ташкент

уфа

башкортостан

хоким

хоким

премьер-министр

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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров и хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев договорились о реализации ряда инвестиционных проектов в российском регионе.Как сообщил Назаров в своем Telegram-канале, аффилированная с узбекским бизнесом компания “ГазРесурс” реализует в Башкортостане три инвестпроекта общей стоимостью 1,3 млрд рублей. Это строительство сети автомобильных заправок природным газом.Второй проект – это строительство в Благовещенском районе завода по изготовлению цельнометаллических газовых баллонов для автомобильного транспорта. Как отмечается, стоимость проекта 800 млн рублей.Завод будет запущен в 2025 году, здесь будут выпускать 120 тысяч баллонов в год ёмкостью от 50 до 200 литров. Будет создано 70 рабочих мест.Как отмечается, внешнеторговый оборот между регионами с начала года вырос на 6,9%, “Uzbekistan Airways” с марта возобновила прямые рейсы из Уфы в Ташкент, с 14 июля запущена полетная программа авиакомпании “UTair”. Это позволило создать комфортные условия для путешествий.Также стороны договорились провести в октябре в Уфе Дни Ташкента. А уже в среду в узбекистанской столице начнет свою работу трехдневная бизнес-миссия Башкортостана.Подготовили комплексную деловую программу: B2B-встречи с профильными узбекскими контрагентами, круглые столы с участием местного бизнеса и деловых кругов, а также посещение предприятий Узбекистана.

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ташкент, уфа, башкортостан, хоким, хоким, премьер-министр