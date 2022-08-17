https://uz.sputniknews.ru/20220817/tashkent-i-ufa-nametili-sovmestnye-investproekty-v-bashkortostane-27202424.html
Ташкент и Уфа наметили совместные инвестпроекты в Башкортостане
Ташкент и Уфа наметили совместные инвестпроекты в Башкортостане
Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров и хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев наметили совместные инвестпроекты по созданию промышленных предприятий и туризма.
2022-08-17T07:31+0500
2022-08-17T07:31+0500
2022-08-17T07:31+0500
экономика
ташкент
уфа
башкортостан
хоким
хоким
премьер-министр
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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров и хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев договорились о реализации ряда инвестиционных проектов в российском регионе.Как сообщил Назаров в своем Telegram-канале, аффилированная с узбекским бизнесом компания “ГазРесурс” реализует в Башкортостане три инвестпроекта общей стоимостью 1,3 млрд рублей. Это строительство сети автомобильных заправок природным газом.Второй проект – это строительство в Благовещенском районе завода по изготовлению цельнометаллических газовых баллонов для автомобильного транспорта. Как отмечается, стоимость проекта 800 млн рублей.Завод будет запущен в 2025 году, здесь будут выпускать 120 тысяч баллонов в год ёмкостью от 50 до 200 литров. Будет создано 70 рабочих мест.Как отмечается, внешнеторговый оборот между регионами с начала года вырос на 6,9%, “Uzbekistan Airways” с марта возобновила прямые рейсы из Уфы в Ташкент, с 14 июля запущена полетная программа авиакомпании “UTair”. Это позволило создать комфортные условия для путешествий.Также стороны договорились провести в октябре в Уфе Дни Ташкента. А уже в среду в узбекистанской столице начнет свою работу трехдневная бизнес-миссия Башкортостана.Подготовили комплексную деловую программу: B2B-встречи с профильными узбекскими контрагентами, круглые столы с участием местного бизнеса и деловых кругов, а также посещение предприятий Узбекистана.
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ташкент, уфа, башкортостан, хоким, хоким, премьер-министр
ташкент, уфа, башкортостан, хоким, хоким, премьер-министр
Ташкент и Уфа наметили совместные инвестпроекты в Башкортостане
Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров и хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев наметили совместные инвестпроекты по созданию промышленных предприятий и туризма.
ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров и хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев договорились о реализации ряда инвестиционных проектов в российском регионе.
Как сообщил
Назаров в своем Telegram-канале, аффилированная с узбекским бизнесом компания “ГазРесурс” реализует в Башкортостане три инвестпроекта общей стоимостью 1,3 млрд рублей. Это строительство сети автомобильных заправок природным газом.
“Инвестор открыл их в Нефтекамске, Уфимском, Кармаскалинском и Белорецком районах. До 2024 года запустит еще три станции в Уфе. Всего вложит 270 млн рублей”, — написал премьер.
Второй проект – это строительство в Благовещенском районе завода по изготовлению цельнометаллических газовых баллонов для автомобильного транспорта. Как отмечается, стоимость проекта 800 млн рублей.
Завод будет запущен в 2025 году, здесь будут выпускать 120 тысяч баллонов в год ёмкостью от 50 до 200 литров. Будет создано 70 рабочих мест.
“Еще один проект в сфере лесопереработки. В Учалинском районе будет возведено предприятие по производству фанеры. Современный комплекс стоимостью 235 млн рублей позволит создать 100 новых рабочих мест и будет выпускать до 6 тысяч кубометров фанеры в год”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, внешнеторговый оборот между регионами с начала года вырос на 6,9%, “Uzbekistan Airways” с марта возобновила прямые рейсы из Уфы в Ташкент, с 14 июля запущена полетная программа авиакомпании “UTair”. Это позволило создать комфортные условия для путешествий.
Также стороны договорились провести в октябре в Уфе Дни Ташкента. А уже в среду в узбекистанской столице начнет свою работу трехдневная бизнес-миссия Башкортостана.
Подготовили комплексную деловую программу: B2B-встречи с профильными узбекскими контрагентами, круглые столы с участием местного бизнеса и деловых кругов, а также посещение предприятий Узбекистана.