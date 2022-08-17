https://uz.sputniknews.ru/20220817/vtoraya-jizn-doma-miloserdiya-v-tashkente-27228516.html
Вторая жизнь Дома милосердия в Ташкенте
Вторая жизнь Дома милосердия в Ташкенте
При активном участии правоохранителей и хокимията столицы приют для бездомных "Мехр саховат" ("Дом милосердия") обрел вторую жизнь.
2022-08-17T19:32+0500
2022-08-17T19:32+0500
2022-08-17T19:32+0500
видео
ташкент
дом милосердия
хокимият
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/11/27228130_398:60:1920:916_1920x0_80_0_0_456d21743d7bad78be1f780e35ac7a22.jpg
Недавно бездомные Ташкента въехали в новые отремонтированные помещения приюта для бездомных "Мехр саховат" ("Дом милосердия"), организованный при реабилитационном центре для лиц без определенного места жительства ГУВД города Ташкента.Территорию Дома милосердия облагородили. В отремонтированных женском и мужском отделениях появились кондиционеры, телевизоры и новые кровати. Раньше это были полуразрушенные бараки. Кроме того, стало больше душевых и уборных.В приюте также живут люди с определёнными заболеваниями, в частности, лежачие. Поэтому приюту очень нужна волонтёрская помощь.Сегодня здесь проживают 98 человек. Как сейчас выглядит приют — смотрите в нашем видео.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/11/27228130_450:0:1890:1080_1920x0_80_0_0_afd569e94d21bdd4badcdb76d9ecc503.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вторая жизнь дом милосердия в ташкенте правоохранители как отремонтировали хокимият столица узбекистан приют для бездомных мехр саховат
вторая жизнь дом милосердия в ташкенте правоохранители как отремонтировали хокимият столица узбекистан приют для бездомных мехр саховат
Вторая жизнь Дома милосердия в Ташкенте
При активном участии правоохранителей и хокимията столицы приют для бездомных "Мехр саховат" ("Дом милосердия") обрел вторую жизнь.
Недавно бездомные Ташкента въехали в новые отремонтированные помещения приюта для бездомных "Мехр саховат" ("Дом милосердия"), организованный при реабилитационном центре для лиц без определенного места жительства ГУВД города Ташкента.
Территорию Дома милосердия облагородили. В отремонтированных женском и мужском отделениях появились кондиционеры, телевизоры и новые кровати. Раньше это были полуразрушенные бараки. Кроме того, стало больше душевых и уборных.
В приюте также живут люди с определёнными заболеваниями, в частности, лежачие. Поэтому приюту очень нужна волонтёрская помощь.
Сегодня здесь проживают 98 человек. Как сейчас выглядит приют — смотрите в нашем видео.