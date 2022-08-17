https://uz.sputniknews.ru/20220817/vtoraya-jizn-doma-miloserdiya-v-tashkente-27228516.html

Вторая жизнь Дома милосердия в Ташкенте

Вторая жизнь Дома милосердия в Ташкенте

При активном участии правоохранителей и хокимията столицы приют для бездомных "Мехр саховат" ("Дом милосердия") обрел вторую жизнь.

2022-08-17T19:32+0500

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видео

ташкент

дом милосердия

хокимият

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Недавно бездомные Ташкента въехали в новые отремонтированные помещения приюта для бездомных "Мехр саховат" ("Дом милосердия"), организованный при реабилитационном центре для лиц без определенного места жительства ГУВД города Ташкента.Территорию Дома милосердия облагородили. В отремонтированных женском и мужском отделениях появились кондиционеры, телевизоры и новые кровати. Раньше это были полуразрушенные бараки. Кроме того, стало больше душевых и уборных.В приюте также живут люди с определёнными заболеваниями, в частности, лежачие. Поэтому приюту очень нужна волонтёрская помощь.Сегодня здесь проживают 98 человек. Как сейчас выглядит приют — смотрите в нашем видео.

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вторая жизнь дом милосердия в ташкенте правоохранители как отремонтировали хокимият столица узбекистан приют для бездомных мехр саховат