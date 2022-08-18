https://uz.sputniknews.ru/20220818/direktorov-shkol-iz-uzbekistanskoy-glubinki-otpravili-na-otdyx-v-dubay-27274823.html

Директоров школ из узбекистанской глубинки отправили на отдых в Дубай

Директоров школ из узбекистанской глубинки отправили на отдых в Дубай

Власти Гиждуванского района организовали отдых самым активным директорам местных школ в Дубае.

2022-08-18T20:39+0500

2022-08-18T20:39+0500

2022-08-18T20:39+0500

общество

дубай

школы

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ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Директорам школ Гиждуванского района Бухарской области Узбекистана организовали поездку в Дубай, сообщает Министерство народного образования страны.Как отмечается, ее организовал хокимият района для самых активных руководителей. Ими оказались директора школ №№13, 14 и 17.Они заняли лидирующие позиции в конкурсах “Олимпиада пяти инициатив”, “Олимпиада хокима”, “Читаю две книги в месяц”.Бесплатная поездка проходила с 8 по 14 августа.

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директорам школ отдых в дубае власти гиждуван район гиждуванский самые активные