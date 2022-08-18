https://uz.sputniknews.ru/20220818/ibr-profinansiruet-uzbekistanskie-proekty-na-16-mlrd-27273146.html

ИБР профинансирует узбекистанские проекты на $1,6 млрд

ИБР профинансирует узбекистанские проекты на $1,6 млрд

Шавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Исламского банка развития. Стороны приняли программу финансирования крупных проектов в Узбекистане.

2022-08-18T19:02+0500

2022-08-18T19:02+0500

2022-08-18T19:02+0500

политика

узбекистан

шавкат мирзиёев

исламский банк развития

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ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Отдельная программа, предусматривающая финансирование важнейших проектов на 1,6 миллиарда долларов, принята в ходе переговоров Шавката Мирзиёева с президентом Исламского банка развития (ИБР) Мухаммадом бин Сулейманом Аль-Джассиром.Встреча прошла в рамках визита президента Узбекистана в Саудовскую Аравию. Как отмечает пресс-служба главы государства, это станет важным шагом к выведению отношений с ИБР на качественно новый уровень и принятию страновой программы сотрудничества на 2023-2026 годы.Состоялся обмен мнениями по вопросам взаимодействия в региональных проектах транспортной инфраструктуры, экологических программ в регионе Приаралья, а также оказания гуманитарной помощи Афганистану и его социально-экономического восстановления при поддержке отдельного трастового фонда ИБР.Достигнута договоренность о рассмотрении сроков проведения в городе Ташкенте следующего заседания Арабской координационной группы, возглавляемой Банком и включающей в себя ведущие финансовые институты исламского мира, говорится в сообщении.Как отмечается, в настоящее время в Узбекистане совместно с ИБР реализуются проекты по модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры, развитию сельской местности, сфер здравоохранения, образования, водного хозяйства, предпринимательства и других в целом на 1,2 миллиарда долларов.

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