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Как с помощью яблочного уксуса "сжечь" лишние килограммы

Как с помощью яблочного уксуса "сжечь" лишние килограммы

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, как употребление яблочного уксуса может положительно повлиять на здоровье. Подробности - в нашем материале.

2022-08-18T07:00+0500

2022-08-18T07:00+0500

2022-08-18T07:00+0500

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Яблочный уксус – продукт ферментации, который активно используют в кулинарии. При правильном употреблении с его помощью можно избавиться от лишних килограммов, а также нормализовать артериальное давление и даже продезинфицировать рану, рассказала врач-диетолог, нутрициолог, фитотерапевт Анжелика Дюваль.Кроме этого, яблочный уксус способствует разжижению крови, он рекомендован к употреблению пациентам с варикозной болезнью вен, добавила специалист.По заявлению врача, яблочный уксус также способствует снижению уровня сахара и холестерина в крови. Однако пациентам с сахарным диабетом, принимающим инсулин, не стоит употреблять этот продукт, поскольку он делает организм чувствительнее к инсулину.Яблочный уксус может использоваться как средство для снижения веса, но только в комплексе с другими мерами, считает она.В лечебных целях можно использовать лишь натуральный яблочный уксус, и при этом обязательно нужно соблюдать дозировку, подчеркнула она.

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