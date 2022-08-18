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Как с помощью яблочного уксуса "сжечь" лишние килограммы
Как с помощью яблочного уксуса "сжечь" лишние килограммы
Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, как употребление яблочного уксуса может положительно повлиять на здоровье. Подробности - в нашем материале.
2022-08-18T07:00+0500
2022-08-18T07:00+0500
2022-08-18T07:00+0500
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Яблочный уксус – продукт ферментации, который активно используют в кулинарии. При правильном употреблении с его помощью можно избавиться от лишних килограммов, а также нормализовать артериальное давление и даже продезинфицировать рану, рассказала врач-диетолог, нутрициолог, фитотерапевт Анжелика Дюваль.Кроме этого, яблочный уксус способствует разжижению крови, он рекомендован к употреблению пациентам с варикозной болезнью вен, добавила специалист.По заявлению врача, яблочный уксус также способствует снижению уровня сахара и холестерина в крови. Однако пациентам с сахарным диабетом, принимающим инсулин, не стоит употреблять этот продукт, поскольку он делает организм чувствительнее к инсулину.Яблочный уксус может использоваться как средство для снижения веса, но только в комплексе с другими мерами, считает она.В лечебных целях можно использовать лишь натуральный яблочный уксус, и при этом обязательно нужно соблюдать дозировку, подчеркнула она.
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как с помощью яблочного уксуса сжечь лишние килограммы как похудеть с помощью яблочного уксуса яблок яблоки яблочная кислота можно ли похудеть с помощью яблок яблочная диета как принимать яблочный уксус для здоровья что такое врач диетолог мнение
как с помощью яблочного уксуса сжечь лишние килограммы как похудеть с помощью яблочного уксуса яблок яблоки яблочная кислота можно ли похудеть с помощью яблок яблочная диета как принимать яблочный уксус для здоровья что такое врач диетолог мнение
Как с помощью яблочного уксуса "сжечь" лишние килограммы
Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, как употребление яблочного уксуса может положительно повлиять на здоровье. Подробности — в нашем материале.
Яблочный уксус – продукт ферментации, который активно используют в кулинарии. При правильном употреблении с его помощью можно избавиться от лишних килограммов, а также нормализовать артериальное давление и даже продезинфицировать рану, рассказала
врач-диетолог, нутрициолог, фитотерапевт Анжелика Дюваль.
"Натуральный яблочный уксус обладает хорошими антибактериальными и противовирусными свойствами, а также применяется против грибка. Им можно обрабатывать раны. Если мы принимаем уксус внутрь, то мы как бы проводим дезинфекцию, подавляем размножение бактерий, которые у нас могут присутствовать в глотке, во рту, в желудке, и улучшаем работу желудочно-кишечного тракта", – объяснила Анжелика Дюваль.
Кроме этого, яблочный уксус способствует разжижению крови, он рекомендован к употреблению пациентам с варикозной болезнью вен, добавила специалист.
"Он разжижает кровь, потому что содержит большое количество кислот. В его состав входят яблочная, лимонная, молочная, никотиновая кислоты. Людям пожилого возраста, которые страдают варикозной болезнью вен, когда кровь становится более густой, употребление уксуса поможет чувствовать себя гораздо лучше. Употребляя уксус внутрь, мы можем регулировать давление", – добавила Анжелика Дюваль.
По заявлению врача, яблочный уксус также способствует снижению уровня сахара и холестерина в крови. Однако пациентам с сахарным диабетом, принимающим инсулин, не стоит употреблять этот продукт, поскольку он делает организм чувствительнее к инсулину.
Яблочный уксус может использоваться как средство для снижения веса, но только в комплексе с другими мерами, считает она.
"Яблочный уксус начали использовать для похудения, потому что он содержит огромное количество калия, а калий выводит лишнюю воду. Еще яблочный уксус рекомендуют принимать за 10-15 минут до употребления углеводистой пищи: тогда крахмалы по-другому перевариваются. Как следствие, у нас немножечко снижается аппетит, а это в процессе похудения играет ключевую роль. Но не стоит однозначно заявлять, что с помощью уксуса можно "сжечь" лишние килограммы. Можно похудеть, когда у нас сбалансированное питание и адекватная физическая нагрузка. А яблочный уксус может выступать в качестве дополнительной поддержки и помощи", – уточнила диетолог.
В лечебных целях можно использовать лишь натуральный яблочный уксус, и при этом обязательно нужно соблюдать дозировку, подчеркнула она.
"Полезным является только натуральный яблочный уксус, не более 6 процентов, в составе которого присутствуют яблоки и больше ничего. В стакане воды можно развести одну-две чайные ложки яблочного уксуса и выпивать ежедневно один-два стакана", – посоветовала Дюваль.