https://uz.sputniknews.ru/20220818/osnovnye-ekonomicheskie-partnery-uzbekistana-27275318.html

Основные экономические партнеры Узбекистана

Основные экономические партнеры Узбекистана

Какие страны являются ключевыми экономическими партнерами Узбекистана и насколько вырос внешнеторговый оборот республики — в нашей инфографике.

2022-08-18T21:07+0500

2022-08-18T21:07+0500

2022-08-18T21:07+0500

инфографика

узбекистан

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За год торговый оборот республики с зарубежными странами увеличился, в основном за счет показателей импорта.При этом только за первое полугодие он составил 28,1 миллиарда долларов. Основными торговыми партнерами страны стали Россия и Китай. При этом в пятерку также вошли ближайшие соседи Узбекистана — Казахстан и Кыргызстан.Подробные цифры представлены в инфографике Sputnik.

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