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https://uz.sputniknews.ru/20220818/osnovnye-ekonomicheskie-partnery-uzbekistana-27275318.html
Основные экономические партнеры Узбекистана
Основные экономические партнеры Узбекистана
Какие страны являются ключевыми экономическими партнерами Узбекистана и насколько вырос внешнеторговый оборот республики — в нашей инфографике.
2022-08-18T21:07+0500
2022-08-18T21:07+0500
инфографика
узбекистан
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За год торговый оборот республики с зарубежными странами увеличился, в основном за счет показателей импорта.При этом только за первое полугодие он составил 28,1 миллиарда долларов. Основными торговыми партнерами страны стали Россия и Китай. При этом в пятерку также вошли ближайшие соседи Узбекистана — Казахстан и Кыргызстан.Подробные цифры представлены в инфографике Sputnik.
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основные экономические партнеры экономика узбекистан насколько вырос экспорт импорт республика инфографика
основные экономические партнеры экономика узбекистан насколько вырос экспорт импорт республика инфографика

Основные экономические партнеры Узбекистана

21:07 18.08.2022
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Какие страны являются ключевыми экономическими партнерами Узбекистана и насколько вырос внешнеторговый оборот республики — в нашей инфографике.
С кем торгует Узбекистан - Sputnik Узбекистан
С кем торгует Узбекистан - Sputnik Узбекистан
За год торговый оборот республики с зарубежными странами увеличился, в основном за счет показателей импорта.
При этом только за первое полугодие он составил 28,1 миллиарда долларов.
Основными торговыми партнерами страны стали Россия и Китай. При этом в пятерку также вошли ближайшие соседи Узбекистана — Казахстан и Кыргызстан.
Подробные цифры представлены в инфографике Sputnik.
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