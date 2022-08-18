https://uz.sputniknews.ru/20220818/osnovnye-ekonomicheskie-partnery-uzbekistana-27275318.html
Основные экономические партнеры Узбекистана
Основные экономические партнеры Узбекистана
Какие страны являются ключевыми экономическими партнерами Узбекистана и насколько вырос внешнеторговый оборот республики — в нашей инфографике.
2022-08-18T21:07+0500
2022-08-18T21:07+0500
2022-08-18T21:07+0500
инфографика
узбекистан
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За год торговый оборот республики с зарубежными странами увеличился, в основном за счет показателей импорта.При этом только за первое полугодие он составил 28,1 миллиарда долларов. Основными торговыми партнерами страны стали Россия и Китай. При этом в пятерку также вошли ближайшие соседи Узбекистана — Казахстан и Кыргызстан.Подробные цифры представлены в инфографике Sputnik.
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основные экономические партнеры экономика узбекистан насколько вырос экспорт импорт республика инфографика
основные экономические партнеры экономика узбекистан насколько вырос экспорт импорт республика инфографика
Основные экономические партнеры Узбекистана
Какие страны являются ключевыми экономическими партнерами Узбекистана и насколько вырос внешнеторговый оборот республики — в нашей инфографике.
За год торговый оборот республики с зарубежными странами увеличился, в основном за счет показателей импорта.
При этом только за первое полугодие он составил 28,1 миллиарда долларов.
Основными торговыми партнерами страны стали Россия и Китай. При этом в пятерку также вошли ближайшие соседи Узбекистана — Казахстан и Кыргызстан.
Подробные цифры представлены в инфографике Sputnik.