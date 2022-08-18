https://uz.sputniknews.ru/20220818/pobediteli-islamskix-igr-poluchat-krupnoe-voznagrajdenie-v-uzbekistane-27275726.html
Победители исламских игр получат крупное вознаграждение в Узбекистане
Победители исламских игр получат крупное вознаграждение в Узбекистане
Шавкат Мирзиёев распорядился вознаградить победителей Игр исламской солидарности и их тренеров. Постановление подписано в четверг.
2022-08-18T20:12+0500
2022-08-18T20:12+0500
2022-08-18T20:12+0500
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вознаграждение
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ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Президент Узбекистана подписал постановление о награждении победителей и призеров Игр исламской солидарности, прошедших 9 – 18 августа в турецком городе Конья.Документом устанавливается единовременное денежное вознаграждение за каждую медаль. Так спортсмены получат по 2000, 3000 и 5000 долларов за третье, второе и первое место соответственно.Вознаградят и их тренеров. Он получат 1000, 1500 и 2500 долларов за медали своих подопечных.
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победители исламские игры что получат какие призы шавкат мирзиёев распорядился постановление подписал
победители исламские игры что получат какие призы шавкат мирзиёев распорядился постановление подписал
Победители исламских игр получат крупное вознаграждение в Узбекистане
Шавкат Мирзиёев распорядился вознаградить победителей Игр исламской солидарности и их тренеров. Постановление подписано в четверг.
ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Президент Узбекистана подписал постановление о награждении победителей и призеров Игр исламской солидарности, прошедших 9 – 18 августа в турецком городе Конья.
Документом устанавливается
единовременное денежное вознаграждение за каждую медаль.
Так спортсмены получат по 2000, 3000 и 5000 долларов за третье, второе и первое место соответственно.
Вознаградят и их тренеров. Он получат 1000, 1500 и 2500 долларов за медали своих подопечных.