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https://uz.sputniknews.ru/20220818/pobediteli-islamskix-igr-poluchat-krupnoe-voznagrajdenie-v-uzbekistane-27275726.html
Победители исламских игр получат крупное вознаграждение в Узбекистане
Победители исламских игр получат крупное вознаграждение в Узбекистане
Шавкат Мирзиёев распорядился вознаградить победителей Игр исламской солидарности и их тренеров. Постановление подписано в четверг.
2022-08-18T20:12+0500
2022-08-18T20:12+0500
спорт
победители
узбекистан
вознаграждение
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Президент Узбекистана подписал постановление о награждении победителей и призеров Игр исламской солидарности, прошедших 9 – 18 августа в турецком городе Конья.Документом устанавливается единовременное денежное вознаграждение за каждую медаль. Так спортсмены получат по 2000, 3000 и 5000 долларов за третье, второе и первое место соответственно.Вознаградят и их тренеров. Он получат 1000, 1500 и 2500 долларов за медали своих подопечных.
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победители исламские игры что получат какие призы шавкат мирзиёев распорядился постановление подписал
победители исламские игры что получат какие призы шавкат мирзиёев распорядился постановление подписал

Победители исламских игр получат крупное вознаграждение в Узбекистане

20:12 18.08.2022
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаУзбекистанские фехтовальщики выиграли "золото" на Исламских играх
Узбекистанские фехтовальщики выиграли золото на Исламских играх - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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Шавкат Мирзиёев распорядился вознаградить победителей Игр исламской солидарности и их тренеров. Постановление подписано в четверг.
ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Президент Узбекистана подписал постановление о награждении победителей и призеров Игр исламской солидарности, прошедших 9 – 18 августа в турецком городе Конья.
Документом устанавливается единовременное денежное вознаграждение за каждую медаль.
Так спортсмены получат по 2000, 3000 и 5000 долларов за третье, второе и первое место соответственно.
Вознаградят и их тренеров. Он получат 1000, 1500 и 2500 долларов за медали своих подопечных.
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