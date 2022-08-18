https://uz.sputniknews.ru/20220818/tashkent-osudil-terroristicheskiy-akt-v-kabule-27273928.html

Ташкент осудил террористический акт в Кабуле

Ташкент осудил террористический акт в Кабуле

МИД Узбекистана распространил заявление с решительным осуждением теракта в Афганистане, приведшему к многочисленным человеческим жертвам.

2022-08-18T18:40+0500

2022-08-18T18:40+0500

2022-08-18T18:40+0500

общество

ташкент

мид узбекистана

теракт

афганистан

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ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Узбекистан осудил террористический акт, совершенный в мечети Кабула 17 августа, говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел республики.Взрыв прогремел в среду в одной из мечетей Кабула во время вечерней молитвы. Сообщается о 30 погибших и более 40 пострадавших.

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