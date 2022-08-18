Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220818/tashkent-osudil-terroristicheskiy-akt-v-kabule-27273928.html
Ташкент осудил террористический акт в Кабуле
Ташкент осудил террористический акт в Кабуле
МИД Узбекистана распространил заявление с решительным осуждением теракта в Афганистане, приведшему к многочисленным человеческим жертвам.
2022-08-18T18:40+0500
2022-08-18T18:40+0500
общество
ташкент
мид узбекистана
теракт
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/18/24768086_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_badcc6a5969c9b0c048536938095d1b7.jpg
ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Узбекистан осудил террористический акт, совершенный в мечети Кабула 17 августа, говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел республики.Взрыв прогремел в среду в одной из мечетей Кабула во время вечерней молитвы. Сообщается о 30 погибших и более 40 пострадавших.
ташкент
афганистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/18/24768086_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0e5f7e03d424250225c523140462e9f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент осудил теракт террористический акт кабул мид узбекистан заявление многочисленные жертвы
ташкент осудил теракт террористический акт кабул мид узбекистан заявление многочисленные жертвы

Ташкент осудил террористический акт в Кабуле

18:40 18.08.2022
© Sputnik / Зафар ХалиловТашкент. Министерство иностранных дел
Ташкент. Министерство иностранных дел - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2022
© Sputnik / Зафар Халилов
Подписаться на
Yandex newsTelegram
МИД Узбекистана распространил заявление с решительным осуждением теракта в Афганистане, приведшему к многочисленным человеческим жертвам.
ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Узбекистан осудил террористический акт, совершенный в мечети Кабула 17 августа, говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел республики.
“Решительно осуждаем террористический акт и выражаем надежду, что будут приняты все меры по выявлению организаторов и исполнителей этой варварской акции”, — говорится в заявлении.
Взрыв прогремел в среду в одной из мечетей Кабула во время вечерней молитвы. Сообщается о 30 погибших и более 40 пострадавших.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0