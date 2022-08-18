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Узбекистан продолжит уделять особое внимание взаимодействию с ОИС — Мирзиёев
Узбекистан продолжит уделять особое внимание взаимодействию с ОИС — Мирзиёев
Президент Узбекистана в рамках визита в Саудовскую Аравию обсудил с генсеком ОИС сотрудничество, Афганистан и Аральскую проблематику.
2022-08-18T17:52+0500
2022-08-18T17:52+0500
2022-08-18T17:52+0500
политика
узбекистан
оис
шавкат мирзиёев
президент
саудовская аравия
афганистан
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ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Узбекистан продолжит уделять особое внимание вопросам взаимодействия с Организации исламского сотрудничества (ОИС), заявил Шавкат Мирзиёев на встрече с генсеком организации Хусейном Ибрахимом Тахой в Джидде.Как сообщает пресс-служба узбекистанского лидера, это касается развития образования, науки и инноваций, а также вопросов изменения климата.Во время переговоров, прошедших в рамках визита президента Узбекистана в Саудовскую Аравию, отдельное внимание уделено вопросам гуманитарного содействия народу Афганистана.Обсуждены вопросы решения экологических глобальных проблем, прежде всего Аральского региона.Достигнута договоренность об обмене научным и практическим опытом, координации общих усилий с активным привлечением международных специалистов для поиска решений.
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узбекистан оис взаимодействие президент визит саудовская аравия генеральный секретарь генсек сотрудничество афганистан арал аральская проблема катастрофа
узбекистан оис взаимодействие президент визит саудовская аравия генеральный секретарь генсек сотрудничество афганистан арал аральская проблема катастрофа
Узбекистан продолжит уделять особое внимание взаимодействию с ОИС — Мирзиёев
Президент Узбекистана в рамках визита в Саудовскую Аравию обсудил с генсеком ОИС сотрудничество, Афганистан и Аральскую проблематику.
ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Узбекистан продолжит уделять особое внимание вопросам взаимодействия с Организации исламского сотрудничества (ОИС), заявил Шавкат Мирзиёев на встрече с генсеком организации Хусейном Ибрахимом Тахой в Джидде.
Как сообщает
пресс-служба узбекистанского лидера, это касается развития образования, науки и инноваций, а также вопросов изменения климата.
Во время переговоров, прошедших в рамках визита президента Узбекистана в Саудовскую Аравию, отдельное внимание уделено вопросам гуманитарного содействия народу Афганистана.
“Отмечены возможности доставки в эту страну гуманитарной помощи посредством развития логистического центра в Термезе. Высоко оценена деятельность образовательного Центра для афганской молодежи, который функционирует в этом городе”, — говорится в сообщении.
Обсуждены вопросы решения экологических глобальных проблем, прежде всего Аральского региона.
“Высыхание Аральского моря и Чадского озера схожи и требуют общего взаимодействия для привлечения международного общества и финансовых институтов для решения указанных глобальных экологических проблем”, — заявил Хусейн Ибрахим Таха.
Достигнута договоренность об обмене научным и практическим опытом, координации общих усилий с активным привлечением международных специалистов для поиска решений.