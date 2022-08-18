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Узбекистан продолжит уделять особое внимание взаимодействию с ОИС — Мирзиёев

Узбекистан продолжит уделять особое внимание взаимодействию с ОИС — Мирзиёев

Президент Узбекистана в рамках визита в Саудовскую Аравию обсудил с генсеком ОИС сотрудничество, Афганистан и Аральскую проблематику.

2022-08-18T17:52+0500

2022-08-18T17:52+0500

2022-08-18T17:52+0500

политика

узбекистан

оис

шавкат мирзиёев

президент

саудовская аравия

афганистан

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ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Узбекистан продолжит уделять особое внимание вопросам взаимодействия с Организации исламского сотрудничества (ОИС), заявил Шавкат Мирзиёев на встрече с генсеком организации Хусейном Ибрахимом Тахой в Джидде.Как сообщает пресс-служба узбекистанского лидера, это касается развития образования, науки и инноваций, а также вопросов изменения климата.Во время переговоров, прошедших в рамках визита президента Узбекистана в Саудовскую Аравию, отдельное внимание уделено вопросам гуманитарного содействия народу Афганистана.Обсуждены вопросы решения экологических глобальных проблем, прежде всего Аральского региона.Достигнута договоренность об обмене научным и практическим опытом, координации общих усилий с активным привлечением международных специалистов для поиска решений.

узбекистан

саудовская аравия

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