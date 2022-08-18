https://uz.sputniknews.ru/20220818/v-tashkente-proshla-premera-baron-2--video-27276141.html
В Ташкенте прошла премьера “Барон 2” — видео
В Ташкенте прошла премьера “Барон 2” — видео
В столице Узбекистан прошла премьера узбекского-российского фильма "Барон 2". В спецпоказе участвовали создатели картины и актер Фарход Махмудов, сыгравший главную роль.
2022-08-18T21:56+0500
2022-08-18T21:56+0500
2022-08-18T21:56+0500
культура
ташкент
премьера
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/12/27275970_0:446:2730:1982_1920x0_80_0_0_75c4daac2e21dd847bd5a61f835329b2.jpg
ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Сегодня в столичном Доме кино прошел спецпоказ фильма режиссера Рустама Сагдиева "Барон 2”, сообщает корреспондент Sputnik.На пресс-конференции, посвященной кинокартине, состоялась беседа с создателями.Своими впечатлениями о фильме поделился со Sputnik исполнитель главной роли заслуженный артист России Фарход Махмудов.Фильм "Барон 2" — совместный кинопроект Агентства кинематографии Узбекистана с российскими компаниями. Сотрудничество в этой области развивается стабильно. В этом году уже состоялись премьеры двух фильмов также снятых совместными усилиями представителей двух стран — это "Солнце на вкус" и "Подарок Пери".
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/12/27275970_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1dc279b2fcff4d4af35d51d328e64e6f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
барон 2 как прошла когда пройдет премьера в узбекистане ташкент дом кино видео столица узбекско-российский фильм спецпоказ кто автор фарход махмудов главная роль
барон 2 как прошла когда пройдет премьера в узбекистане ташкент дом кино видео столица узбекско-российский фильм спецпоказ кто автор фарход махмудов главная роль
В Ташкенте прошла премьера “Барон 2” — видео
В столице Узбекистан прошла премьера узбекского-российского фильма "Барон 2". В спецпоказе участвовали создатели картины и актер Фарход Махмудов, сыгравший главную роль.
ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Сегодня в столичном Доме кино прошел спецпоказ фильма режиссера Рустама Сагдиева "Барон 2”, сообщает корреспондент Sputnik.
На пресс-конференции, посвященной кинокартине, состоялась беседа с создателями.
"Съемочный процесс был насыщенным, и я надеюсь, что сотрудничество с Узбекистаном продолжится!", — рассказал продюсер кинокартины и представитель российской кинокомпании Inferno Иван Архипов.
Своими впечатлениями о фильме поделился со Sputnik исполнитель главной роли заслуженный артист России Фарход Махмудов.
“Смотрите картину – она сама все расскажет”, — добавил актер.
Фильм "Барон 2" — совместный кинопроект Агентства кинематографии Узбекистана с российскими компаниями. Сотрудничество в этой области развивается стабильно. В этом году уже состоялись премьеры двух фильмов также снятых совместными усилиями представителей двух стран — это "Солнце на вкус" и "Подарок Пери".