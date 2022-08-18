https://uz.sputniknews.ru/20220818/v-tashkente-proshla-premera-baron-2--video-27276141.html

В Ташкенте прошла премьера “Барон 2” — видео

В Ташкенте прошла премьера “Барон 2” — видео

В столице Узбекистан прошла премьера узбекского-российского фильма "Барон 2". В спецпоказе участвовали создатели картины и актер Фарход Махмудов, сыгравший главную роль.

2022-08-18T21:56+0500

2022-08-18T21:56+0500

2022-08-18T21:56+0500

культура

ташкент

премьера

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ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Сегодня в столичном Доме кино прошел спецпоказ фильма режиссера Рустама Сагдиева "Барон 2”, сообщает корреспондент Sputnik.На пресс-конференции, посвященной кинокартине, состоялась беседа с создателями.Своими впечатлениями о фильме поделился со Sputnik исполнитель главной роли заслуженный артист России Фарход Махмудов.Фильм "Барон 2" — совместный кинопроект Агентства кинематографии Узбекистана с российскими компаниями. Сотрудничество в этой области развивается стабильно. В этом году уже состоялись премьеры двух фильмов также снятых совместными усилиями представителей двух стран — это "Солнце на вкус" и "Подарок Пери".

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