https://uz.sputniknews.ru/20220818/v-tashkente-startovalo-soveschanie-glav-mvd-stran-chlenov-shos-27253125.html
В Ташкенте стартовало совещание глав МВД стран-членов ШОС
В Ташкенте стартовало совещание глав МВД стран-членов ШОС
На открытии выступил министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов.
2022-08-18T11:31+0500
2022-08-18T11:31+0500
2022-08-18T11:37+0500
политика
шос
ташкент
совещание
мвд
узбекистан
министр
мвд узбекистана
пулат бобожонов
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ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. В четверг в Ташкенте начало свою работу четвертое совещание министров внутренних дел и общественной безопасности государств-членов ШОС. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.На открытии с приветственной речью выступил глава МВД республики генерал-лейтенант Пулат Бобожонов.Бобожонов отметил, что для Узбекистана является честью принимать очередное совещание глав МВД стран-членов ШОС в Ташкенте. Также он процитировал выступление президента республики Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе, где тот подчеркнул, что организация стала важным субъектом мировой политики и заняла достойное место в ряду влиятелных международных структур.Также министр заявил, что главная задача участников совещания состоит во взаимодействии для обеспечения прав и свобод граждан, общественной безопасности и сотрудничестве для противодействия международному терроризму, экстремизму и сепаратизму на пространстве ШОС.Кроме этого, он поблагодарил всех присутствующих на совещании за участие и выразил особую признательность генеральному секретарю организации Чжан Мину, который участвует в мероприятии в формате видеосвязи.
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в ташкенте стартовало совещание глав мвд стран членов шос на открытии выступил министр внутренних дел узбекистана пулат бобожонов
в ташкенте стартовало совещание глав мвд стран членов шос на открытии выступил министр внутренних дел узбекистана пулат бобожонов
В Ташкенте стартовало совещание глав МВД стран-членов ШОС
11:31 18.08.2022 (обновлено: 11:37 18.08.2022)
На открытии выступил министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов.
ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. В четверг в Ташкенте начало свою работу четвертое совещание министров внутренних дел и общественной безопасности государств-членов ШОС. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
На открытии с приветственной речью выступил глава МВД республики генерал-лейтенант Пулат Бобожонов.
Бобожонов отметил, что для Узбекистана является честью принимать очередное совещание глав МВД стран-членов ШОС в Ташкенте. Также он процитировал выступление президента республики Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе, где тот подчеркнул, что организация стала важным субъектом мировой политики и заняла достойное место в ряду влиятелных международных структур.
Также министр заявил, что главная задача участников совещания состоит во взаимодействии для обеспечения прав и свобод граждан, общественной безопасности и сотрудничестве для противодействия международному терроризму, экстремизму и сепаратизму на пространстве ШОС.
"Данный формат будет иметь огромную роль в налаживании контактов с международными организациями и региональными структурами ШОС, СНГ, ООН, Интерпол и другими", - подчеркнул Бобожонов.
Кроме этого, он поблагодарил всех присутствующих на совещании за участие и выразил особую признательность генеральному секретарю организации Чжан Мину, который участвует в мероприятии в формате видеосвязи.