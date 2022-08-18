https://uz.sputniknews.ru/20220818/v-uzgidromete-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-27236449.html
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
Синоптики предупреждают об усилении ветра в некоторых регионах республики — подробности в нашем материале.
2022-08-18T08:30+0500
2022-08-18T08:30+0500
2022-08-18T08:30+0500
общество
узгидромет
погода
ветер
республика
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ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. В столице Узбекистана в четверг ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер достигнет 5-10 м/с, а температура ночью составит 19-21 градус, тогда как днем столбик термометра поднимется до 33-35 градусов. Об этом сообщает Узгидромет.Каракалпакстан и Хорезмская областьНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах — с пыльным поземком. Температура ночью 17-22 градуса, днем — 30-35 градусов.Бухарская и Навоийская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах — с пыльным поземком. В отдельных районах порывы ветра могут достигать 24-27 м/с. Температура ночью 18-23 градуса, днем — 31-36 градусов.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах — с пыльным поземком. Температура ночью 18-23 градуса, днем — 30-35 градусов.Кашкадарьинская и Сурхандарьинская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах — с пыльным поземком. Температура ночью 20-25 градусов, днем — 33-38 градусов.Наманганская, Андижанская и Ферганская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23 градуса, днем — 30-35 градусов.Горные и предгорные районыНебольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20 градусов, днем — 22-27 градусов.
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в узгидромете рассказали о погоде на сегодня синоптики предупреждают об усилении ветра в некоторых регионах республики подробности в нашем материале какая погода в узбекистане 18 августа в четверг ташкент фергана бухара самарканд каракалпакстан хорезм джизак сырдарья наманган андижан кашкадарья сурхандарья сырдарья экстренное предупреждение мчс узбекистана узгидромет
в узгидромете рассказали о погоде на сегодня синоптики предупреждают об усилении ветра в некоторых регионах республики подробности в нашем материале какая погода в узбекистане 18 августа в четверг ташкент фергана бухара самарканд каракалпакстан хорезм джизак сырдарья наманган андижан кашкадарья сурхандарья сырдарья экстренное предупреждение мчс узбекистана узгидромет
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
Синоптики предупреждают об усилении ветра в некоторых регионах республики — подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik.
В столице Узбекистана в четверг ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер достигнет 5-10 м/с, а температура ночью составит 19-21 градус, тогда как днем столбик термометра поднимется до 33-35 градусов. Об этом сообщает
Узгидромет.
Каракалпакстан и Хорезмская область
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах — с пыльным поземком. Температура ночью 17-22 градуса, днем — 30-35 градусов.
Бухарская и Навоийская области
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах — с пыльным поземком. В отдельных районах порывы ветра могут достигать 24-27 м/с. Температура ночью 18-23 градуса, днем — 31-36 градусов.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах — с пыльным поземком. Температура ночью 18-23 градуса, днем — 30-35 градусов.
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах — с пыльным поземком. Температура ночью 20-25 градусов, днем — 33-38 градусов.
Наманганская, Андижанская и Ферганская области
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23 градуса, днем — 30-35 градусов.
Горные и предгорные районы
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20 градусов, днем — 22-27 градусов.