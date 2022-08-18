https://uz.sputniknews.ru/20220818/vavilov-soyuz-rossii-i-kitaya-ne-ostavlyaet-ssha-shansov-na-pobedu---video-27263110.html

Вавилов: союз России и Китая не оставляет США шансов на победу - видео

Вавилов: союз России и Китая не оставляет США шансов на победу - видео

Конфликт на тайваньском направлении переключил внимание запада от ситуации на Украине, считает китаевед-публицист Николай Вавилов.

2022-08-18T15:08+0500

2022-08-18T15:08+0500

2022-08-18T15:08+0500

видео

китай

сша

тайвань

россия

украина

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США будут все больше снижать поддержку Украине, что позволит России проще достигать целей СВО, считает китаевед-публицист Николай Вавилов. Американцы, по его словам, не могут одновременно противостоять и Китаю, и России, о чем уже предупреждает, например, Генри Киссинджер."Запад не может одновременно справляться и с российской, и с китайской угрозой одновременно на двух направлениях. И, судя по всему, скорее всего было принято решение, что угроза на тайваньском направлении гораздо больше. И внутриполитические, внешнеполитические факторы, которые определили столкновение с Китаем более важны для Соединенных штатов более важны, чем затухающая операция на Украине", - считает экперт.Как пересекаются геополитические интересы России и Китая? Возможно ли разгорание конфликта двух стран на этой почве? Какая связанная с КНР сфера может стать для России локомотивом экономического развития? Обо всем этом смотрите в нашем интервью.

китай

сша

тайвань

россия

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