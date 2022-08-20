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Тарасов: Турция больше не станет терпеть унижения от США – видео
Тарасов: Турция больше не станет терпеть унижения от США – видео
Эрдогана больше не устраивает отношение США к Турции.
2022-08-20T20:47+0500
2022-08-20T20:52+0500
видео
турция
сша
мнение эксперта
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Когда президентом США был Дональд Трамп, у Турции были хорошие отношения со Штатами, потому что Трамп поддерживал действия Эрдогана. Сейчас "американский тыл рухнул" и остался "русский фронт". В такой ситуации глава Турции ищет себе новую поддержку.Как провальная политика США сказывается на действиях Турции? Готов ли Эрдоган к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией? Может ли его посредничество с Киевом оказаться полезным Москве? Обо всем этом смотрите в интервью Sputnik.
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видео турция больше не станет терпеть унижения от сша эрдоган байден путин трамп ближний восток россия отношения дипломатия политика эксперт по проблемам стран ближнего востока и кавказа станислав тарасов мнение эксперта
видео турция больше не станет терпеть унижения от сша эрдоган байден путин трамп ближний восток россия отношения дипломатия политика эксперт по проблемам стран ближнего востока и кавказа станислав тарасов мнение эксперта

Тарасов: Турция больше не станет терпеть унижения от США – видео

20:47 20.08.2022 (обновлено: 20:52 20.08.2022)
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Отношение американского руководства к Турции, когда США всячески пытается показать своё превосходство и унизить ее, больше не устраивает Эрдогана, считает эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.
Когда президентом США был Дональд Трамп, у Турции были хорошие отношения со Штатами, потому что Трамп поддерживал действия Эрдогана. Сейчас "американский тыл рухнул" и остался "русский фронт". В такой ситуации глава Турции ищет себе новую поддержку.
"Турецкая дипломатия набила себе руку в "двойной политике". Она обязана делать какой-либо выбор. Сейчас полностью перейти на сторону Востока Турция не готова и России это не нужно",- сказал эксперт.
Как провальная политика США сказывается на действиях Турции? Готов ли Эрдоган к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией? Может ли его посредничество с Киевом оказаться полезным Москве? Обо всем этом смотрите в интервью Sputnik.
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