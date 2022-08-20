https://uz.sputniknews.ru/20220820/tarasov-turtsiya-bolshe-ne-stanet-terpet-unijeniya-ot-ssha--27319680.html

Тарасов: Турция больше не станет терпеть унижения от США – видео

Тарасов: Турция больше не станет терпеть унижения от США – видео

Эрдогана больше не устраивает отношение США к Турции.

2022-08-20T20:47+0500

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видео

турция

сша

мнение эксперта

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Когда президентом США был Дональд Трамп, у Турции были хорошие отношения со Штатами, потому что Трамп поддерживал действия Эрдогана. Сейчас "американский тыл рухнул" и остался "русский фронт". В такой ситуации глава Турции ищет себе новую поддержку.Как провальная политика США сказывается на действиях Турции? Готов ли Эрдоган к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией? Может ли его посредничество с Киевом оказаться полезным Москве? Обо всем этом смотрите в интервью Sputnik.

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