https://uz.sputniknews.ru/20220820/tarasov-turtsiya-bolshe-ne-stanet-terpet-unijeniya-ot-ssha--27319680.html
Тарасов: Турция больше не станет терпеть унижения от США – видео
Тарасов: Турция больше не станет терпеть унижения от США – видео
Эрдогана больше не устраивает отношение США к Турции.
2022-08-20T20:47+0500
2022-08-20T20:47+0500
2022-08-20T20:52+0500
видео
турция
сша
мнение эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/14/27319749_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ba5e18049067afb42d9d83ac0f130702.jpg
Когда президентом США был Дональд Трамп, у Турции были хорошие отношения со Штатами, потому что Трамп поддерживал действия Эрдогана. Сейчас "американский тыл рухнул" и остался "русский фронт". В такой ситуации глава Турции ищет себе новую поддержку.Как провальная политика США сказывается на действиях Турции? Готов ли Эрдоган к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией? Может ли его посредничество с Киевом оказаться полезным Москве? Обо всем этом смотрите в интервью Sputnik.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/14/27319749_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_17ffbae616d6fd3125e4d226d69f03ad.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео турция больше не станет терпеть унижения от сша эрдоган байден путин трамп ближний восток россия отношения дипломатия политика эксперт по проблемам стран ближнего востока и кавказа станислав тарасов мнение эксперта
видео турция больше не станет терпеть унижения от сша эрдоган байден путин трамп ближний восток россия отношения дипломатия политика эксперт по проблемам стран ближнего востока и кавказа станислав тарасов мнение эксперта
Тарасов: Турция больше не станет терпеть унижения от США – видео
20:47 20.08.2022 (обновлено: 20:52 20.08.2022)
Отношение американского руководства к Турции, когда США всячески пытается показать своё превосходство и унизить ее, больше не устраивает Эрдогана, считает эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.
Когда президентом США был Дональд Трамп, у Турции были хорошие отношения со Штатами, потому что Трамп поддерживал действия Эрдогана. Сейчас "американский тыл рухнул" и остался "русский фронт". В такой ситуации глава Турции ищет себе новую поддержку.
"Турецкая дипломатия набила себе руку в "двойной политике". Она обязана делать какой-либо выбор. Сейчас полностью перейти на сторону Востока Турция не готова и России это не нужно",- сказал эксперт.
Как провальная политика США сказывается на действиях Турции? Готов ли Эрдоган к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией? Может ли его посредничество с Киевом оказаться полезным Москве? Обо всем этом смотрите в интервью Sputnik.