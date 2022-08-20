https://uz.sputniknews.ru/20220820/v-tashkente-otkrylas-vystavka-remeslennikov--video-27311111.html

В Ташкенте открылась выставка ремесленников – видео

В Ташкенте открылась выставка ремесленников – видео

Работы хунармандов, мастер-классы, концертная программа. Как проходит выставка с национальным колоритом – смотрите в нашем видеосюжете. 20.08.2022, Sputnik Узбекистан

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видео

выставка

ташкент

мероприятие

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ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. В столице состоялось открытие выставки "Сувениры Ташкента". Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Гостей мероприятия ждут сувениры ручной работы, различные мастер-классы и большая концертная программа. Всего на выставке свои работы представили более 200 ремесленников. Изделия мастеров можно не только посмотреть, но и приобрести.Мероприятие организовали Республиканская Ассоциация Хунарманд и хокимият Ташкента. Выставка проходит с 19 по 21 августа.

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выставка, ташкент, мероприятие