https://uz.sputniknews.ru/20220820/v-tashkente-otkrylas-vystavka-remeslennikov--video-27311111.html
В Ташкенте открылась выставка ремесленников – видео
В Ташкенте открылась выставка ремесленников – видео
Работы хунармандов, мастер-классы, концертная программа. Как проходит выставка с национальным колоритом – смотрите в нашем видеосюжете. 20.08.2022, Sputnik Узбекистан
2022-08-20T12:07+0500
2022-08-20T12:07+0500
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видео
выставка
ташкент
мероприятие
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ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. В столице состоялось открытие выставки "Сувениры Ташкента". Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Гостей мероприятия ждут сувениры ручной работы, различные мастер-классы и большая концертная программа. Всего на выставке свои работы представили более 200 ремесленников. Изделия мастеров можно не только посмотреть, но и приобрести.Мероприятие организовали Республиканская Ассоциация Хунарманд и хокимият Ташкента. Выставка проходит с 19 по 21 августа.
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выставка, ташкент, мероприятие
выставка, ташкент, мероприятие
В Ташкенте открылась выставка ремесленников – видео
12:07 20.08.2022 (обновлено: 12:20 20.08.2022)
Работы хунармандов, мастер-классы, концертная программа. Как проходит выставка с национальным колоритом – смотрите в нашем видеосюжете.
ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. В столице состоялось открытие выставки "Сувениры Ташкента". Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Гостей мероприятия ждут сувениры ручной работы, различные мастер-классы и большая концертная программа. Всего на выставке свои работы представили более 200 ремесленников. Изделия мастеров можно не только посмотреть, но и приобрести.
Мероприятие организовали Республиканская Ассоциация Хунарманд и хокимият Ташкента. Выставка проходит с 19 по 21 августа.