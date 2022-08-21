https://uz.sputniknews.ru/20220821/27337331.html
Восточный шик: показ свадебной моды в Пакистане - фото
Восточный шик: показ свадебной моды в Пакистане - фото
Пакистанский дизайнер Каши предложил сочные расцветки для подвенечных платьев - от золотого до сиреневого.
2022-08-21T21:01+0500
2022-08-21T21:01+0500
2022-08-21T21:01+0500
фото
показ мод
пакистан
показ
свадьба
дизайнер
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Показ в Карачи, организованный дизайнером Каши, провели в рамках популярного "Свадебного фестиваля". Кутюрье представил наряды в традиционном и современном стиле, отделанные богатой вышивкой.Мода в Пакистане, в том числе свадебная, следует строгим восточным традициям, но дизайнеры всегда находят необычные решения, чтобы наряды соответствовали последним тенденциям. Смотрите снимки самых красивых образов в фотоленте наших коллег.
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восточный шик показ свадебной моды в пакистане фото свадебные образы индии индийские фото пакистана пакистанские дизайнер свадебных платьев
восточный шик показ свадебной моды в пакистане фото свадебные образы индии индийские фото пакистана пакистанские дизайнер свадебных платьев
Восточный шик: показ свадебной моды в Пакистане - фото
Пакистанский дизайнер Каши предложил сочные расцветки для подвенечных платьев - от золотого до сиреневого.
Показ в Карачи, организованный дизайнером Каши, провели в рамках популярного "Свадебного фестиваля". Кутюрье представил наряды в традиционном и современном стиле, отделанные богатой вышивкой.
Мода в Пакистане, в том числе свадебная, следует строгим восточным традициям, но дизайнеры всегда находят необычные решения, чтобы наряды соответствовали последним тенденциям. Смотрите снимки самых красивых образов в фотоленте наших
коллег
.
© AFP 2022 / Asif Hassan
Показ свадебной моды прошел в Карачи — одном из крупнейших городов Пакистана
Показ свадебной моды прошел в Карачи — одном из крупнейших городов Пакистана
© AFP 2022 / Asif Hassan
Мероприятие было организовано дизайнером Каши
Мероприятие было организовано дизайнером Каши
© AFP 2022 / Asif Hassan
Показ провели в рамках популярного "Свадебного фестиваля"
Показ провели в рамках популярного "Свадебного фестиваля"
© AP Photo / Fareed Khan
Показ свадебной моды в Пакистане
Показ свадебной моды в Пакистане
© AFP 2022 / Asif Hassan
Хотелось бы отметить, что Пакистан весьма консервативная мусульманская страна, однако модели на подиуме дефилировали с открытым лицом и ярким макияжем
Хотелось бы отметить, что Пакистан весьма консервативная мусульманская страна, однако модели на подиуме дефилировали с открытым лицом и ярким макияжем
© AFP 2022 / Asif Hassan
Свадебный показ мод в Пакистане - настоящее буйство красок
Свадебный показ мод в Пакистане - настоящее буйство красок
© AFP 2022 / Asif Hassan
Пакистанские невесты любят яркие ягодные цвета
Пакистанские невесты любят яркие ягодные цвета
© AFP 2022 / Asif Hassan
Для любительниц спокойных оттенков дизайнер выбрал лиловые цвета
Для любительниц спокойных оттенков дизайнер выбрал лиловые цвета
© AP Photo / Fareed Khan
А для тех, кто любит роскошь, были предложены платья, инкрустированные камнями
А для тех, кто любит роскошь, были предложены платья, инкрустированные камнями
© AP Photo / Fareed Khan
Мода в Пакистане, в том числе свадебная, следует строгим восточным традициям
Мода в Пакистане, в том числе свадебная, следует строгим восточным традициям
© AFP 2022 / Asif Hassan
Для создания образа используют украшения из бриллиантов и других драгоценных камней
Для создания образа используют украшения из бриллиантов и других драгоценных камней
© AP Photo / Fareed Khan
Модельер всегда находит необычные решения, чтобы наряды соответствовали последним тенденциям
Модельер всегда находит необычные решения, чтобы наряды соответствовали последним тенденциям