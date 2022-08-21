https://uz.sputniknews.ru/20220821/27337331.html

Восточный шик: показ свадебной моды в Пакистане - фото

Восточный шик: показ свадебной моды в Пакистане - фото

Пакистанский дизайнер Каши предложил сочные расцветки для подвенечных платьев - от золотого до сиреневого.

2022-08-21T21:01+0500

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Показ в Карачи, организованный дизайнером Каши, провели в рамках популярного "Свадебного фестиваля". Кутюрье представил наряды в традиционном и современном стиле, отделанные богатой вышивкой.Мода в Пакистане, в том числе свадебная, следует строгим восточным традициям, но дизайнеры всегда находят необычные решения, чтобы наряды соответствовали последним тенденциям. Смотрите снимки самых красивых образов в фотоленте наших коллег.

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