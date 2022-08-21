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Восточный шик: показ свадебной моды в Пакистане - фото
Восточный шик: показ свадебной моды в Пакистане - фото
Пакистанский дизайнер Каши предложил сочные расцветки для подвенечных платьев - от золотого до сиреневого.
2022-08-21T21:01+0500
2022-08-21T21:01+0500
фото
показ мод
пакистан
показ
свадьба
дизайнер
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Показ в Карачи, организованный дизайнером Каши, провели в рамках популярного "Свадебного фестиваля". Кутюрье представил наряды в традиционном и современном стиле, отделанные богатой вышивкой.Мода в Пакистане, в том числе свадебная, следует строгим восточным традициям, но дизайнеры всегда находят необычные решения, чтобы наряды соответствовали последним тенденциям. Смотрите снимки самых красивых образов в фотоленте наших коллег.
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восточный шик показ свадебной моды в пакистане фото свадебные образы индии индийские фото пакистана пакистанские дизайнер свадебных платьев
восточный шик показ свадебной моды в пакистане фото свадебные образы индии индийские фото пакистана пакистанские дизайнер свадебных платьев

Восточный шик: показ свадебной моды в Пакистане - фото

21:01 21.08.2022
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Пакистанский дизайнер Каши предложил сочные расцветки для подвенечных платьев - от золотого до сиреневого.
Показ в Карачи, организованный дизайнером Каши, провели в рамках популярного "Свадебного фестиваля". Кутюрье представил наряды в традиционном и современном стиле, отделанные богатой вышивкой.
Мода в Пакистане, в том числе свадебная, следует строгим восточным традициям, но дизайнеры всегда находят необычные решения, чтобы наряды соответствовали последним тенденциям. Смотрите снимки самых красивых образов в фотоленте наших коллег.
© AFP 2022 / Asif Hassan

Показ свадебной моды прошел в Карачи — одном из крупнейших городов Пакистана

Показ свадебной моды прошел в Карачи — одном из крупнейших городов Пакистана - Sputnik Узбекистан
1/12
© AFP 2022 / Asif Hassan

Показ свадебной моды прошел в Карачи — одном из крупнейших городов Пакистана

© AFP 2022 / Asif Hassan

Мероприятие было организовано дизайнером Каши

Мероприятие было организовано дизайнером Каши - Sputnik Узбекистан
2/12
© AFP 2022 / Asif Hassan

Мероприятие было организовано дизайнером Каши

© AFP 2022 / Asif Hassan

Показ провели в рамках популярного "Свадебного фестиваля"

Показ провели в рамках популярного &quot;Свадебного фестиваля&quot; - Sputnik Узбекистан
3/12
© AFP 2022 / Asif Hassan

Показ провели в рамках популярного "Свадебного фестиваля"

© AP Photo / Fareed Khan

Показ свадебной моды в Пакистане

Показ свадебной моды в Пакистане - Sputnik Узбекистан
4/12
© AP Photo / Fareed Khan

Показ свадебной моды в Пакистане

© AFP 2022 / Asif Hassan

Хотелось бы отметить, что Пакистан весьма консервативная мусульманская страна, однако модели на подиуме дефилировали с открытым лицом и ярким макияжем

Хотелось бы отметить, что Пакистан весьма консервативная мусульманская страна, однако модели на подиуме дефилировали с открытым лицом и ярким макияжем - Sputnik Узбекистан
5/12
© AFP 2022 / Asif Hassan

Хотелось бы отметить, что Пакистан весьма консервативная мусульманская страна, однако модели на подиуме дефилировали с открытым лицом и ярким макияжем

© AFP 2022 / Asif Hassan

Свадебный показ мод в Пакистане - настоящее буйство красок

Свадебный показ мод в Пакистане - настоящее буйство красок - Sputnik Узбекистан
6/12
© AFP 2022 / Asif Hassan

Свадебный показ мод в Пакистане - настоящее буйство красок

© AFP 2022 / Asif Hassan

Пакистанские невесты любят яркие ягодные цвета

Пакистанские невесты любят яркие ягодные цвета - Sputnik Узбекистан
7/12
© AFP 2022 / Asif Hassan

Пакистанские невесты любят яркие ягодные цвета

© AFP 2022 / Asif Hassan

Для любительниц спокойных оттенков дизайнер выбрал лиловые цвета

Для любительниц спокойных оттенков дизайнер выбрал лиловые цвета - Sputnik Узбекистан
8/12
© AFP 2022 / Asif Hassan

Для любительниц спокойных оттенков дизайнер выбрал лиловые цвета

© AP Photo / Fareed Khan

А для тех, кто любит роскошь, были предложены платья, инкрустированные камнями

А для тех, кто любит роскошь, были предложены платья, инкрустированные камнями - Sputnik Узбекистан
9/12
© AP Photo / Fareed Khan

А для тех, кто любит роскошь, были предложены платья, инкрустированные камнями

© AP Photo / Fareed Khan

Мода в Пакистане, в том числе свадебная, следует строгим восточным традициям

Мода в Пакистане, в том числе свадебная, следует строгим восточным традициям - Sputnik Узбекистан
10/12
© AP Photo / Fareed Khan

Мода в Пакистане, в том числе свадебная, следует строгим восточным традициям

© AFP 2022 / Asif Hassan

Для создания образа используют украшения из бриллиантов и других драгоценных камней

Для создания образа используют украшения из бриллиантов и других драгоценных камней - Sputnik Узбекистан
11/12
© AFP 2022 / Asif Hassan

Для создания образа используют украшения из бриллиантов и других драгоценных камней

© AP Photo / Fareed Khan

Модельер всегда находит необычные решения, чтобы наряды соответствовали последним тенденциям

Модельер всегда находит необычные решения, чтобы наряды соответствовали последним тенденциям - Sputnik Узбекистан
12/12
© AP Photo / Fareed Khan

Модельер всегда находит необычные решения, чтобы наряды соответствовали последним тенденциям

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