https://uz.sputniknews.ru/20220821/chem-mojet-byt-polezno-pivo-27339729.html

Чем может быть полезно пиво

Чем может быть полезно пиво

Диетолог рассказала о полезном свойстве пива, а также рассказала о неприятных последствиях употребления этого напитка.

2022-08-21T22:01+0500

2022-08-21T22:01+0500

2022-08-21T22:01+0500

это интересно

пиво

диетолог

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Пиво, как и любой другой алкогольный напиток, вредно для здоровья, оно вызывает зависимость и приводит к набору лишнего веса. Но в его составе есть много фитоэстрогенов, которые могут быть полезны женщинам при выраженных признаках предменструального синдрома (ПМС), отметила в интервью врач-диетолог Ольга Перевалова.Несмотря на такой положительный эффект, употреблять пиво регулярно нельзя, так как это может привести к ухудшению общего состояния здоровья и алкоголизму, добавила диетолог.

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