https://uz.sputniknews.ru/20220821/chem-mojet-byt-polezno-pivo-27339729.html
Чем может быть полезно пиво
Чем может быть полезно пиво
Диетолог рассказала о полезном свойстве пива, а также рассказала о неприятных последствиях употребления этого напитка.
2022-08-21T22:01+0500
2022-08-21T22:01+0500
2022-08-21T22:01+0500
это интересно
пиво
диетолог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/05/26878128_0:473:2003:1600_1920x0_80_0_0_0f86c8073709e57b48d226bf498e98cd.jpg
Пиво, как и любой другой алкогольный напиток, вредно для здоровья, оно вызывает зависимость и приводит к набору лишнего веса. Но в его составе есть много фитоэстрогенов, которые могут быть полезны женщинам при выраженных признаках предменструального синдрома (ПМС), отметила в интервью врач-диетолог Ольга Перевалова.Несмотря на такой положительный эффект, употреблять пиво регулярно нельзя, так как это может привести к ухудшению общего состояния здоровья и алкоголизму, добавила диетолог.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/05/26878128_0:180:2003:1682_1920x0_80_0_0_180d2e3d862ef8d83a72d5af2dabd2bb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
чем может быть полезно пиво для женщин польза пива вред сколько можно пить пива без вреда для здоровья диетолог рассказала о полезном свойстве пива рассказала о неприятных последствиях употребления этого напитка набор веса от пива почему от пива растет живот
чем может быть полезно пиво для женщин польза пива вред сколько можно пить пива без вреда для здоровья диетолог рассказала о полезном свойстве пива рассказала о неприятных последствиях употребления этого напитка набор веса от пива почему от пива растет живот
Чем может быть полезно пиво
Диетолог рассказала о полезном свойстве пива, а также рассказала о неприятных последствиях употребления этого напитка.
Пиво, как и любой другой алкогольный напиток, вредно для здоровья, оно вызывает зависимость и приводит к набору лишнего веса. Но в его составе есть много фитоэстрогенов, которые могут быть полезны женщинам при выраженных признаках предменструального синдрома (ПМС), отметила
в интервью врач-диетолог Ольга Перевалова.
"Как врач могу сказать, что в пиве есть плюсы, но не для всех и не всегда. Дело в том, что в пиве содержится много фитоэстрогенов, что очень полезно для женского здоровья. При ПМС происходит дисбаланс женских гормонов, а пиво гармонизирует ситуацию. В итоге пиво женщинам иногда полезно, в отличие от мужчин, для которых оно всегда вредно. Пиво помогает женщинам расслабиться, когда из-за гормонального фона у них ухудшается настроение", – отметила Ольга Перевалова.
Несмотря на такой положительный эффект, употреблять пиво регулярно нельзя, так как это может привести к ухудшению общего состояния здоровья и алкоголизму, добавила диетолог.
"Те женщины, которые любят побаловаться пивком, начинают толстеть. У любительниц этого напитка в кишечнике вырастает такая грибковая флора, которая начинает постоянно требовать продукты, вызывающие брожение, например, то же пиво. Именно из-за этого многие сваливаются в пивной алкоголизм. Женщину, любящую пиво, видно за версту, потому что у нее большой живот и маленькие ножки, а также отеки и серый цвет лица", – предупредила Ольга Перевалова.