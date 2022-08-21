https://uz.sputniknews.ru/20220821/mirziyoev-napravil-soboleznovaniya-erdoganu-v-svyazi-s-dtp-v-turtsii-27337111.html

Мирзиёев направил соболезнования Эрдогану в связи с ДТП в Турции

Мирзиёев направил соболезнования Эрдогану в связи с ДТП в Турции

В результате ДТП в Турции погибли 19 человек.

2022-08-21T18:00+0500

2022-08-21T18:00+0500

2022-08-21T18:00+0500

политика

шавкат мирзиёев

реджеп тайип эрдоган

дтп

турция

соболезнования

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ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с дорожно-транспортными происшествиями в провинциях Мардин и Газиантеп, которые привели к многочисленным жертвам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.Так, Мирзиёев выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Жертвами ДТП в субботу с участием грузовика в турецкой провинции Мардин стали 19 человек, ещё 26 получили травмы разной степени тяжести. Шесть человек из пострадавших находятся в критическом состоянии.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев направил соболезнования эрдогану в связи с дтп в турции