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https://uz.sputniknews.ru/20220821/mirziyoev-napravil-soboleznovaniya-erdoganu-v-svyazi-s-dtp-v-turtsii-27337111.html
Мирзиёев направил соболезнования Эрдогану в связи с ДТП в Турции
Мирзиёев направил соболезнования Эрдогану в связи с ДТП в Турции
В результате ДТП в Турции погибли 19 человек.
2022-08-21T18:00+0500
2022-08-21T18:00+0500
политика
шавкат мирзиёев
реджеп тайип эрдоган
дтп
турция
соболезнования
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ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с дорожно-транспортными происшествиями в провинциях Мардин и Газиантеп, которые привели к многочисленным жертвам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.Так, Мирзиёев выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Жертвами ДТП в субботу с участием грузовика в турецкой провинции Мардин стали 19 человек, ещё 26 получили травмы разной степени тяжести. Шесть человек из пострадавших находятся в критическом состоянии.
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мирзиёев направил соболезнования эрдогану в связи с дтп в турции
мирзиёев направил соболезнования эрдогану в связи с дтп в турции

Мирзиёев направил соболезнования Эрдогану в связи с ДТП в Турции

18:00 21.08.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Турецкую Республику
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Турецкую Республику - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.08.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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В результате ДТП в Турции погибли 19 человек.
ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с дорожно-транспортными происшествиями в провинциях Мардин и Газиантеп, которые привели к многочисленным жертвам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.
Так, Мирзиёев выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Жертвами ДТП в субботу с участием грузовика в турецкой провинции Мардин стали 19 человек, ещё 26 получили травмы разной степени тяжести. Шесть человек из пострадавших находятся в критическом состоянии.
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