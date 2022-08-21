https://uz.sputniknews.ru/20220821/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-segodnya--27320486.html
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
О прогнозе погоды на 21 августа читайте в нашем материале.
2022-08-21T09:12+0500
2022-08-21T09:12+0500
2022-08-21T09:16+0500
общество
прогноз погоды
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. В Ташкенте сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха 27-29 градуcов, сообщает пресс-служба Узгидромета.Каракалпакстан и Хорезмская областьНебольшая облачность, без осадков. Температура ночью 11-16 градусов, днем — 24-29 градусов. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, но возможно усиление до 15-20 м/с, в районах — с пыльным поземком.Бухарская и Навоийская областиНебольшая облачность, без осадков. Температура ночью 12-17 градусов, днем — 26-31 градус. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, но возможно усиление до 15-20 м/с, в районах — c пыльным поземком.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская областиНебольшая облачность, без осадков. Температура ночью 12-17 градусов, днем — 27-32 градуса. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, но возможно усиление до 15-20 м/с в районах — c пыльным поземком.Кашкадарьинская и Сурхандарьинская областиНебольшая облачность, без осадков. Температура ночью 13-18 градусов, днем — 30-35 градусов. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, но возможно усиление до 15-20 м/с, в районах — с пыльным поземком.Андижанская, Наманганская и Ферганская областиНебольшая, местами переменная облачность, без осадков. Температура ночью 12-17 градусов, днем — 27-32 градуса. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, но возможно усиление до 15-20 м/с, в районах — с пыльным поземком.По горным и предгорным районам республики также переменная облачность, без осадков. Температура ночью 8-13 градусов, днем — 17-22 градуса. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.
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какая погода 21 августа в узбекистане прогноз погоды на воскресенье погода 21 августа будут ли дожди какой ветер сегодня новости новость узбекистан будут ли сели и паводки
какая погода 21 августа в узбекистане прогноз погоды на воскресенье погода 21 августа будут ли дожди какой ветер сегодня новости новость узбекистан будут ли сели и паводки
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
09:12 21.08.2022 (обновлено: 09:16 21.08.2022)
Подробнее о прогнозе погоды на воскресенье читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik.
В Ташкенте сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха 27-29 градуcов, сообщает пресс-служба
Узгидромета.
Каракалпакстан и Хорезмская область
Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 11-16 градусов, днем — 24-29 градусов. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, но возможно усиление до 15-20 м/с, в районах — с пыльным поземком.
Бухарская и Навоийская области
Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 12-17 градусов, днем — 26-31 градус. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, но возможно усиление до 15-20 м/с, в районах — c пыльным поземком.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области
Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 12-17 градусов, днем — 27-32 градуса. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, но возможно усиление до 15-20 м/с в районах — c пыльным поземком.
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области
Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 13-18 градусов, днем — 30-35 градусов. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, но возможно усиление до 15-20 м/с, в районах — с пыльным поземком.
Андижанская, Наманганская и Ферганская области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Температура ночью 12-17 градусов, днем — 27-32 градуса. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, но возможно усиление до 15-20 м/с, в районах — с пыльным поземком.
По горным и предгорным районам республики также переменная облачность, без осадков. Температура ночью 8-13 градусов, днем — 17-22 градуса. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.