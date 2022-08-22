https://uz.sputniknews.ru/20220822/kakie-produkty-stoit-upotreblyat-tem-komu-za-50-27339865.html

Какие продукты стоит употреблять тем, кому за 50

Какие продукты стоит употреблять тем, кому за 50

Какие продукты могут дать заряд энергии после 50 лет - читайте в нашем материале.

2022-08-22T07:03+0500

2022-08-22T07:03+0500

2022-08-22T08:32+0500

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Заряд энергии после 50-летия могут дать пять продуктов, пишет РИА Новости.Рекомендуется добавить в рацион зерновые, но не в рафинированном виде — например, цельнозерновые крекеры. Их можно использовать в качестве перекуса, либо добавлять в суп, употреблять вместе с сыром, хумусом и травами.Кроме того, следует есть орехи — арахис, миндаль, кешью, грецкие и лесные орехи, фисташки. Они богаты белком, полезными жирами. Также не следует пренебрегать ягодами (клубникой, малиной, черникой, клюквой). Их можно добавить в йогурт или смузи.В качестве гарнира можно использовать белую фасоль, также она может быть в салатах. Наконец, не стоит забывать об овощах, богатых крахмалом — картофеле, кукурузе, горохе. Сладкий картофель обладает большим числом углеводов и богат витамином А.

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