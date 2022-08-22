https://uz.sputniknews.ru/20220822/kakie-produkty-stoit-upotreblyat-tem-komu-za-50-27339865.html
Какие продукты стоит употреблять тем, кому за 50
Какие продукты стоит употреблять тем, кому за 50
Какие продукты могут дать заряд энергии после 50 лет - читайте в нашем материале.
2022-08-22T07:03+0500
2022-08-22T07:03+0500
2022-08-22T08:32+0500
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продукты
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Заряд энергии после 50-летия могут дать пять продуктов, пишет РИА Новости.Рекомендуется добавить в рацион зерновые, но не в рафинированном виде — например, цельнозерновые крекеры. Их можно использовать в качестве перекуса, либо добавлять в суп, употреблять вместе с сыром, хумусом и травами.Кроме того, следует есть орехи — арахис, миндаль, кешью, грецкие и лесные орехи, фисташки. Они богаты белком, полезными жирами. Также не следует пренебрегать ягодами (клубникой, малиной, черникой, клюквой). Их можно добавить в йогурт или смузи.В качестве гарнира можно использовать белую фасоль, также она может быть в салатах. Наконец, не стоит забывать об овощах, богатых крахмалом — картофеле, кукурузе, горохе. Сладкий картофель обладает большим числом углеводов и богат витамином А.
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какие продукты стоит употреблять тем кому за 50 какие продукты могут дать заряд энергии после 50 лет надо есть что людям после 50 лет что стоит есть в пожилом возрасте какие продукты дают энергию человеку пожилым пожилому
какие продукты стоит употреблять тем кому за 50 какие продукты могут дать заряд энергии после 50 лет надо есть что людям после 50 лет что стоит есть в пожилом возрасте какие продукты дают энергию человеку пожилым пожилому
Какие продукты стоит употреблять тем, кому за 50
07:03 22.08.2022 (обновлено: 08:32 22.08.2022)
Какие продукты могут дать заряд энергии после 50 лет — читайте в нашем материале.
Заряд энергии после 50-летия могут дать пять продуктов, пишет РИА Новости
.
Рекомендуется добавить в рацион зерновые, но не в рафинированном виде — например, цельнозерновые крекеры. Их можно использовать в качестве перекуса, либо добавлять в суп, употреблять вместе с сыром, хумусом и травами.
Кроме того, следует есть орехи — арахис, миндаль, кешью, грецкие и лесные орехи, фисташки. Они богаты белком, полезными жирами. Также не следует пренебрегать ягодами (клубникой, малиной, черникой, клюквой). Их можно добавить в йогурт или смузи.
В качестве гарнира можно использовать белую фасоль, также она может быть в салатах. Наконец, не стоит забывать об овощах, богатых крахмалом — картофеле, кукурузе, горохе. Сладкий картофель обладает большим числом углеводов и богат витамином А.