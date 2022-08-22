https://uz.sputniknews.ru/20220822/mirziyoev-i-putin-proveli-telefonnye-peregovory--podrobnosti-27354116.html
Мирзиёев и Путин провели телефонные переговоры — подробности
Мирзиёев и Путин провели телефонные переговоры — подробности
Что обсудили главы Узбекистана и России по телефону — читайте в нашем материале.
2022-08-22T14:23+0500
2022-08-22T14:23+0500
2022-08-22T14:23+0500
политика
владимир путин
шавкат мирзиёев
переговоры
телефонный разговор
глава государства
узбекистан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/0a/27005122_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_f809e5ef7eb1cf0dd84c779edb31522b.jpg
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба российского лидера.Так, лидеры двух стран обсудили вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанского сотрудничества. Кроме этого, Мирзиёев и Путин затронули вопросы подготовки к предстоящему саммиту Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в сентябре в Самарканде.Ранее президенты уже обсуждали процесс подготовки к саммиту в ходе телефонного разговора 16 августа. Тогда главы Узбекистана и России также отметили высокий международный авторитет ШОС и растущий вклад организации в укрепление региональной стабильности и безопасности.Читайте также:
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/0a/27005122_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_ca09af1f09f2dffa91f6c3e34608b3ca.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мирзиёев и путин провели телефонные переговоры подробности что обсудили главы узбекистана и россии по телефону
мирзиёев и путин провели телефонные переговоры подробности что обсудили главы узбекистана и россии по телефону
Мирзиёев и Путин провели телефонные переговоры — подробности
Что обсудили главы Узбекистана и России по телефону — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры. Об этом сообщает
пресс-служба российского лидера.
Так, лидеры двух стран обсудили вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанского сотрудничества. Кроме этого, Мирзиёев и Путин затронули вопросы подготовки к предстоящему саммиту Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в сентябре в Самарканде.
Ранее президенты уже обсуждали процесс подготовки к саммиту в ходе телефонного разговора 16 августа. Тогда главы Узбекистана и России также отметили высокий международный авторитет ШОС и растущий вклад организации в укрепление региональной стабильности и безопасности.