https://uz.sputniknews.ru/20220822/mirziyoev-i-putin-proveli-telefonnye-peregovory--podrobnosti-27354116.html

Мирзиёев и Путин провели телефонные переговоры — подробности

Мирзиёев и Путин провели телефонные переговоры — подробности

Что обсудили главы Узбекистана и России по телефону — читайте в нашем материале.

2022-08-22T14:23+0500

2022-08-22T14:23+0500

2022-08-22T14:23+0500

политика

владимир путин

шавкат мирзиёев

переговоры

телефонный разговор

глава государства

узбекистан

россия

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба российского лидера.Так, лидеры двух стран обсудили вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанского сотрудничества. Кроме этого, Мирзиёев и Путин затронули вопросы подготовки к предстоящему саммиту Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в сентябре в Самарканде.Ранее президенты уже обсуждали процесс подготовки к саммиту в ходе телефонного разговора 16 августа. Тогда главы Узбекистана и России также отметили высокий международный авторитет ШОС и растущий вклад организации в укрепление региональной стабильности и безопасности.Читайте также:

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мирзиёев и путин провели телефонные переговоры подробности что обсудили главы узбекистана и россии по телефону