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В каких соревнованиях АрМИ-2022 участвует Узбекистан
В каких соревнованиях АрМИ-2022 участвует Узбекистан
Армейские международные игры завершатся уже 27 августа.
2022-08-22T21:40+0500
2022-08-22T21:40+0500
инфографика
армейские международные игры
узбекистан
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Армейские международные игры проходят с 13 по 27 августа на территории двенадцати стран. В них участвуют более пяти тысяч военнослужащих из тридцати семи стран мира.На территории республики пройдут конкурсы по пяти дисциплинам. В этом году Узбекистан принимает участие в двадцати соревнованиях по тридцати четырём направлениям.Военные Узбекистана участвуют в АрМИ с 2017-го. Кроме того, в прошлом году они приняли участие во всех конкурсах в рамках игр. В итоге узбекистанцы заняли второе место в командном зачете, уступив только военным из России.
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армейские международные игры итоги результаты узбекистан сколько выиграл конкурсы соревнования где участвует военные узбекистанцы какое место новости новость
армейские международные игры итоги результаты узбекистан сколько выиграл конкурсы соревнования где участвует военные узбекистанцы какое место новости новость

В каких соревнованиях АрМИ-2022 участвует Узбекистан

21:40 22.08.2022
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Армейские международные игры близятся к концу – они завершатся уже 27 августа. В каких соревнованиях участвует республика – в нашей инфографике.
Узбекистан на АрМИ-2022 - Sputnik Узбекистан
Армейские международные игры проходят с 13 по 27 августа на территории двенадцати стран. В них участвуют более пяти тысяч военнослужащих из тридцати семи стран мира.
На территории республики пройдут конкурсы по пяти дисциплинам. В этом году Узбекистан принимает участие в двадцати соревнованиях по тридцати четырём направлениям.
Военные Узбекистана участвуют в АрМИ с 2017-го. Кроме того, в прошлом году они приняли участие во всех конкурсах в рамках игр. В итоге узбекистанцы заняли второе место в командном зачете, уступив только военным из России.
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