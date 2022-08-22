https://uz.sputniknews.ru/20220822/v-kakix-sorevnovaniyax-armi-2022-uchastvuet-uzbekistan--27368751.html

В каких соревнованиях АрМИ-2022 участвует Узбекистан

В каких соревнованиях АрМИ-2022 участвует Узбекистан

Армейские международные игры завершатся уже 27 августа.

2022-08-22T21:40+0500

2022-08-22T21:40+0500

2022-08-22T21:40+0500

инфографика

армейские международные игры

узбекистан

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Армейские международные игры проходят с 13 по 27 августа на территории двенадцати стран. В них участвуют более пяти тысяч военнослужащих из тридцати семи стран мира.На территории республики пройдут конкурсы по пяти дисциплинам. В этом году Узбекистан принимает участие в двадцати соревнованиях по тридцати четырём направлениям.Военные Узбекистана участвуют в АрМИ с 2017-го. Кроме того, в прошлом году они приняли участие во всех конкурсах в рамках игр. В итоге узбекистанцы заняли второе место в командном зачете, уступив только военным из России.

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