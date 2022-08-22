https://uz.sputniknews.ru/20220822/v-uzgidromete-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-27343877.html

В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня

В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня

В понедельник осадки в республике не ожидаются.

2022-08-22T09:30+0500

2022-08-22T09:30+0500

2022-08-22T09:30+0500

общество

узгидромет

погода

республика

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ТАШКЕНТ, 22 авг – Sputnik. В понедельник в Узбекистане сохранится погода без осадков. Местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с. Температура колеблется в пределах 27-32 градусов. Об этом сообщает Узгидромет.Так, в Ташкенте ожидается малооблачная погода. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 28-30 градусов.В горных районах страны также без осадков. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 17-22 градусов.

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