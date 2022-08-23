https://uz.sputniknews.ru/20220823/ao-teplovye-elektricheskie-stantsii-privatiziruyut-27373735.html

АО "Тепловые электрические станции" приватизируют

АО "Тепловые электрические станции" приватизируют

Приватизация активов в электроэнергетическом секторе позволит развивать конкуренцию, повысить эффективность использования ресурсов, а также увеличить приток частных инвестиций.

2022-08-23T09:34+0500

2022-08-23T09:34+0500

2022-08-23T09:36+0500

приватизация

новый узбекистан: эпоха реформ

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Агентство госактивов объявило конкурс по отбору профессиональной консалтинговой компании по разработке стратегии приватизации АО "Тепловые электрические станции".В Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы было запланировано начать до конца 2022 года процесс приватизации государственной доли в размере 51 процента и более в АО "Тепловые электрические станции".Цели приватизации активов в электроэнергетическом секторе следующие:Напомним: АО "Тепловые электрические станции" осуществляет выработку электроэнергии и тепловой энергии для удовлетворения потребностей экономического сектора и населения Узбекистана.В состав АО "Тепловые электрические станции" входят шесть тепловых электрических станций, три тепловых электрических централи и три обслуживающие предприятия. По итогам 2021 года чистая прибыль общества составила 360,1 млрд сум, а уставный фонд составляет 13,2 трлн сум.Предприятиями АО "Тепловые электрические станции" в 2021 году выработано 60,5 млрд кВт/ч электроэнергии и 5,6 млн Гкал тепловой энергии. В 2022 году запланирована выработка 55,9 млрд кВт/ч электроэнергии и 5,1 млн Гкал тепловой энергии.

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ао тепловые электрические станции приватизируют приватизация активов в электроэнергетическом секторе позволит развивать конкуренцию повысить эффективность использования ресурсов а также увеличить приток частных инвестиций