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Самарканд готов к проведению ШОС — видео
Самарканд готов к проведению ШОС — видео
Сегодня вечером состоится торжественное открытие крупнейшего туристического комплекса в Центральной Азии Silk Road Samarkand.
2022-08-23T17:44+0500
2022-08-23T17:44+0500
видео
самарканд
шос
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Корреспонденты Sputnik стали одними из первых гостей комплекса за несколько часов до его официального открытия, на которое уже вылетел президент Шавкат Мирзиёев.Он станет не только символом Нового Самарканда, но и современной достопримечательностью всей Центральной Азии.Строительство комплекса приурочили к Заседанию совета глав государств-членов ШОС, которое с 14 по 16 сентября пройдет в Самарканде.А именно — в крупнейшем в СНГ международном Конгресс центре. Это здание площадью 18 тыс. квадратных метров построено специально для этой исторической встречи.Высокотехнологичная площадка располагает тринадцатью конференц-залами вместимостью до 3,5 тыс. участников.Как выглядит Конгресс центр — смотрите в нашем видео.
самарканд
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Анна Желиховская
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
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самарканд шос как готов видео открытие крупнейший туристический комплекс в центральной азии silk road samarkand
самарканд шос как готов видео открытие крупнейший туристический комплекс в центральной азии silk road samarkand

Самарканд готов к проведению ШОС — видео

17:44 23.08.2022
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Анна Желиховская
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Сегодня вечером состоится торжественное открытие крупнейшего туристического комплекса в Центральной Азии Silk Road Samarkand.
Корреспонденты Sputnik стали одними из первых гостей комплекса за несколько часов до его официального открытия, на которое уже вылетел президент Шавкат Мирзиёев.
Он станет не только символом Нового Самарканда, но и современной достопримечательностью всей Центральной Азии.
Строительство комплекса приурочили к Заседанию совета глав государств-членов ШОС, которое с 14 по 16 сентября пройдет в Самарканде.
А именно — в крупнейшем в СНГ международном Конгресс центре. Это здание площадью 18 тыс. квадратных метров построено специально для этой исторической встречи.
Высокотехнологичная площадка располагает тринадцатью конференц-залами вместимостью до 3,5 тыс. участников.
Как выглядит Конгресс центр — смотрите в нашем видео.
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