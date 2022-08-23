https://uz.sputniknews.ru/20220823/samarkand-gotov-k-provedeniyu-shos--video-27396805.html

Самарканд готов к проведению ШОС — видео

Самарканд готов к проведению ШОС — видео

Сегодня вечером состоится торжественное открытие крупнейшего туристического комплекса в Центральной Азии Silk Road Samarkand.

2022-08-23T17:44+0500

2022-08-23T17:44+0500

2022-08-23T17:44+0500

видео

самарканд

шос

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Корреспонденты Sputnik стали одними из первых гостей комплекса за несколько часов до его официального открытия, на которое уже вылетел президент Шавкат Мирзиёев.Он станет не только символом Нового Самарканда, но и современной достопримечательностью всей Центральной Азии.Строительство комплекса приурочили к Заседанию совета глав государств-членов ШОС, которое с 14 по 16 сентября пройдет в Самарканде.А именно — в крупнейшем в СНГ международном Конгресс центре. Это здание площадью 18 тыс. квадратных метров построено специально для этой исторической встречи.Высокотехнологичная площадка располагает тринадцатью конференц-залами вместимостью до 3,5 тыс. участников.Как выглядит Конгресс центр — смотрите в нашем видео.

самарканд

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2022

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

самарканд шос как готов видео открытие крупнейший туристический комплекс в центральной азии silk road samarkand