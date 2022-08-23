https://uz.sputniknews.ru/20220823/uzbekistan-dovedet-kolichestvo-turistov-do-9-mln-27403676.html
Узбекистан доведет количество туристов до 9 млн
Узбекистан доведет количество туристов до 9 млн
Президент Узбекистана заявил о намерении довести количество туристов до 9 миллионов человек в ближайшие пять лет. При этом в данное время страну посещает 2 миллиона.
2022-08-23T21:18+0500
2022-08-23T21:18+0500
2022-08-23T21:17+0500
общество
узбекистан
туристы
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. За пять лет количество туристов в Узбекистане вырастет до 9 млн человек, заявил президент Шавкат Мирзиёев во время открытия международного туристического комплекс в Самарканде.Он отметил, что только новый комплекс в Самарканде способен принимать два миллиона туристов в год. При этом еще 4 года назад город посещали лишь 500 тысяч туристов.Президент также анонсировал открытие подобных центров в Бухаре, а затем и во всех регионах страны.Глава государства также напомнил о предстоящих мероприятиях в стране. Среди них 31-я годовщина независимости, саммит ШОС и встреча глав государств-членов организации тюркских государств. Они как раз пройдут в Самарканде.
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сколько туристов посещает узбекистан куда поехать президент заявил туристы куда сходить что посетить где остановиться
сколько туристов посещает узбекистан куда поехать президент заявил туристы куда сходить что посетить где остановиться
Узбекистан доведет количество туристов до 9 млн
Президент Узбекистана заявил о намерении довести количество туристов до 9 миллионов человек в ближайшие пять лет. При этом в данное время страну посещает 2 миллиона.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. За пять лет количество туристов в Узбекистане вырастет до 9 млн человек, заявил президент Шавкат Мирзиёев во время открытия международного туристического комплекс в Самарканде.
Он отметил, что только новый комплекс в Самарканде способен принимать два миллиона туристов в год. При этом еще 4 года назад город посещали лишь 500 тысяч туристов.
Президент также анонсировал открытие подобных центров в Бухаре, а затем и во всех регионах страны.
“В целом, благодаря такой работе, мы доведем количество туристов, которые приедут в нашу страну в ближайшие пять лет, с нынешних 2 миллионов до 9 миллионов", - сказал президент.
Глава государства также напомнил о предстоящих мероприятиях в стране. Среди них 31-я годовщина независимости, саммит ШОС и встреча глав государств-членов организации тюркских государств. Они как раз пройдут в Самарканде.