https://uz.sputniknews.ru/20220823/uzbekistan-dovedet-kolichestvo-turistov-do-9-mln-27403676.html

Узбекистан доведет количество туристов до 9 млн

Узбекистан доведет количество туристов до 9 млн

Президент Узбекистана заявил о намерении довести количество туристов до 9 миллионов человек в ближайшие пять лет. При этом в данное время страну посещает 2 миллиона.

2022-08-23T21:18+0500

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общество

узбекистан

туристы

президент

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. За пять лет количество туристов в Узбекистане вырастет до 9 млн человек, заявил президент Шавкат Мирзиёев во время открытия международного туристического комплекс в Самарканде.Он отметил, что только новый комплекс в Самарканде способен принимать два миллиона туристов в год. При этом еще 4 года назад город посещали лишь 500 тысяч туристов.Президент также анонсировал открытие подобных центров в Бухаре, а затем и во всех регионах страны.Глава государства также напомнил о предстоящих мероприятиях в стране. Среди них 31-я годовщина независимости, саммит ШОС и встреча глав государств-членов организации тюркских государств. Они как раз пройдут в Самарканде.

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