https://uz.sputniknews.ru/20220823/uzbekistan-uchastvuet-v-polufinale-tankovogo-biatlona---pryamaya-translyatsiya-27387893.html
Узбекистан участвует в полуфинале "Танкового биатлона" - прямая трансляция
Узбекистан участвует в полуфинале "Танкового биатлона" - прямая трансляция
Команда Узбекистана продолжает выступление в состязании "Танковый биатлон" в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2022". Смотрите прямую трансляцию с подмосковного полигона "Алабино".
2022-08-23T13:08+0500
2022-08-23T13:08+0500
2022-08-23T13:09+0500
видео
армейские международные игры
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Команда Узбекистана продолжает свое выступление в первом этапе конкурса "Танковый биатлон" в рамках "АрМИ-2022". Состязание танкистов традиционно проходит на подмосковном полигоне "Алабино".В полуфинале встретились лучшие 12 команд, показавшие наивысшие результаты в предыдущих этапах. Так, четыре команды по итогам сегодняшних соревнований пройдут в финал.
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команда узбекистана продолжает выступление в состязании танковый биатлон в рамках армейских международных игр арми 2022 смотрите прямую трансляцию с подмосковного полигона алабино узбекистан участвует в полуфинале танкового биатлона прямая трансляция
команда узбекистана продолжает выступление в состязании танковый биатлон в рамках армейских международных игр арми 2022 смотрите прямую трансляцию с подмосковного полигона алабино узбекистан участвует в полуфинале танкового биатлона прямая трансляция
Узбекистан участвует в полуфинале "Танкового биатлона" - прямая трансляция
13:08 23.08.2022 (обновлено: 13:09 23.08.2022)
Команда Узбекистана продолжает выступление в состязании "Танковый биатлон" в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2022". Смотрите прямую трансляцию с подмосковного полигона "Алабино".
Команда Узбекистана продолжает свое выступление в первом этапе конкурса "Танковый биатлон" в рамках "АрМИ-2022". Состязание танкистов традиционно проходит на подмосковном полигоне "Алабино".
В полуфинале встретились лучшие 12 команд, показавшие наивысшие результаты в предыдущих этапах. Так, четыре команды по итогам сегодняшних соревнований пройдут в финал.