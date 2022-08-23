https://uz.sputniknews.ru/20220823/uzbekistan-uchastvuet-v-polufinale-tankovogo-biatlona---pryamaya-translyatsiya-27387893.html

Узбекистан участвует в полуфинале "Танкового биатлона" - прямая трансляция

Узбекистан участвует в полуфинале "Танкового биатлона" - прямая трансляция

Команда Узбекистана продолжает выступление в состязании "Танковый биатлон" в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2022". Смотрите прямую трансляцию с подмосковного полигона "Алабино".

2022-08-23T13:08+0500

2022-08-23T13:08+0500

2022-08-23T13:09+0500

видео

армейские международные игры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/17/27387623_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ff8fd690b4b1fe2fc1d47bada3f350e6.jpg

Команда Узбекистана продолжает свое выступление в первом этапе конкурса "Танковый биатлон" в рамках "АрМИ-2022". Состязание танкистов традиционно проходит на подмосковном полигоне "Алабино".В полуфинале встретились лучшие 12 команд, показавшие наивысшие результаты в предыдущих этапах. Так, четыре команды по итогам сегодняшних соревнований пройдут в финал.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

команда узбекистана продолжает выступление в состязании танковый биатлон в рамках армейских международных игр арми 2022 смотрите прямую трансляцию с подмосковного полигона алабино узбекистан участвует в полуфинале танкового биатлона прямая трансляция