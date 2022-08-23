https://uz.sputniknews.ru/20220823/v-samarkande-otkryvaetsya-krupneyshiy-v-tsentralnoy-azii-turisticheskiy-kompleks--video-27402562.html

В Самарканде открывается крупнейший в Центральной Азии туристический комплекс — видео

В Самарканде открывается крупнейший в Центральной Азии туристический комплекс — видео

С минуты на минуту в Самарканде откроется крупнейший в Центральной Азии туристический комплекс. Церемонию посетит президент Шавкат Мирзиёев. Корреспондент Sputnik предает кадры с места события.

2022-08-23T19:46+0500

2022-08-23T19:46+0500

2022-08-23T19:46+0500

общество

самарканд

центральная азия

президент

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. В Самарканде открывается крупнейший в Центральной Азии туристический комплекс. В церемонии открытия примет участие президент Шавкат Мирзиёев, передает корреспондент Sputnik Анна Желиховская.Туристический комплекс "Великий шелковый путь" включает в себя международный Конгресс центр, восемь отелей, в том числе два пятизвездочных, историко-этнографический парк "Вечный город", ситуационный центр, эко-деревню и собственное озеро.Объединяет эти локации крупнейший в Центральной Азии парк, раскинувшийся на площади 120 га.Напомним, комплекс построили к Заседанию совета глав-государств-членов ШОС, который пройдет в Самарканде 14-16 сентября.

самарканд

центральная азия

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самарканд, центральная азия, президент, шавкат мирзиёев