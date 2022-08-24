https://uz.sputniknews.ru/20220824/gde-slabye-mesta-trofeynogo-orujiya-nato-27404599.html
Где "слабые места" трофейного оружия НАТО
Где "слабые места" трофейного оружия НАТО
Специальная военная операция России позволила развеять иллюзии американской "исключительности" и разрушить мифы о могуществе западных вооружений.
2022-08-24T08:29+0500
2022-08-24T08:29+0500
2022-08-24T08:29+0500
колумнисты
нато
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/17/27404441_0:83:2979:1759_1920x0_80_0_0_455071f075128551083edd0d8102e929.jpg
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 августа заявил, что в руки российских специалистов попали почти все образцы оружия, поставляемого США на Украину – реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS, ПЗРК Stinger, гаубицы М777, противотанковые комплексы Javelin и NLAW, которые ВСУ бросали на позициях сотнями. Среди трофеев много натовских бронемашин и стрелкового вооружения.Сергей Шойгу отметил, что США и другие страны НАТО поставляют Украине преимущественно "всякое старье", а действительно новой техники очень мало. Российские специалисты успешно изучают трофейные западные образцы, чтобы эффективнее бороться с ними. Никаких технологических "чудес" там нет. Западное вооружение отличается низкой надежностью (здесь Шойгу особо упомянул ПТРК Javelin и буксируемую гаубицу М-777) и по боевым характеристикам значительно уступает российским аналогам. К примеру, ПТРК "Корнет" поражает цели на расстоянии в два раза больше (до 5500 м днем и до 3500 м ночью), чем Javelin (до 2500 м).По данным американского издания Politico, Вашингтон не раскрывает полной информации по поставкам вооружения на Украину, часть информации о переданной военной помощи просто скрывается. Так, интеграцию противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM в комплекс вооружения истребителей МиГ-29 ВВС Украины в Пентагоне подтвердили только через две недели после их боевого применения в Донбассе.Явная и тайная накачка киевского режима западным вооружением не изменит целей и динамики российской специальной военной операции, не восстановит разрушенной мифологии технологического превосходства США и НАТО. Чрезмерное усердие коллективного Запада в поставках (прокси-войне с Россией) способно лишь расширить географические рамки СВО – за пределами украинского ТВД.Чуда не случилосьПервым серьезным разочарованием для ВСУ стал ПТРК Javelin FGM-148. К началу 2022 года киевский режим получил несколько сотен "культовых" комплексов, а после 24 февраля – еще семь тысяч. Даже по результатам тестовых испытаний фирмы-изготовителя Raytheon, из 11 пусков FGM-148 по стационарной цели завершились поражением только три.Общая статистика боевого применения на Украине еще более удручает. В борьбе с российскими танками тандемная боевая часть американской ракеты уничтожала блоки динамической защиты, наносила ущерб некоторым деталям, однако броня выдерживала удар. Экипаж и машина, как правило, сохраняли боеспособность. Чем сложнее были условия применения (городская застройка, задымленность), тем ниже эффективность Javelin.Неприемлемая в горячке боя дюжина подготовительных (обязательных) манипуляций перед пуском, ненадежность аккумуляторных батарей и электроники – быстро разочаровали украинских операторов. Кроме того, значительное количество поставленных "Джавелинов" стали трофеями или были уничтожены российскими ударами на складах – в глубоком оперативном тылу.Немало комплексов FGM-148 "вышли" на черный рынок Европы, Азии и Африки (стоимость одного ПТРК с шестью ракетами – 600 тысяч долларов). Очевидно, лучшие эпизоды боевого применения Javelin остались в 2003-м, когда американские войска использовали комплекс против технологически устаревших иракских танков Т-55.К началу августа "сдулось" еще одно американское "чудо", ВСУ потеряли половину из поставленных РСЗО HIMARS (шесть пусковых установок) и свыше 200 ракет к ним.Буксируемые гаубицы М-777 оказались еще более уязвимыми для контрбатарейного огня российских войск. Близкие разрывы (осколки) снарядов быстро выводят М777 из строя, а ремонт в поле невозможен. К началу августа у ВСУ потеряли 33 гаубицы М777 из 107 ранее переданных Соединенными Штатами. За минувшие сутки российские артиллеристы уничтожили еще две гаубицы М-777 в Днепропетровской области.Немецкая 155-мм САУ Panzerhaubitze-2000 считается на Западе одной из самых высокотехнологичных и эффективных артиллерийских систем в мире. С начала лета ВСУ получили около 20 таких установок (дальностью 30 – 40 км). Вопреки натовской мифологии, САУ PzH-2000 не переломили ход боевых действий в Донбассе, не говоря уже о разгроме российской армии "за 20 дней", как ранее обещали в Киеве.Технологически ограниченное количество выстрелов (до 100 в сутки), неустойчивость системы к перепадам температур (украинскую зиму "немка" не переживет), значительная масса (более 55 тонн) и демаскирующие на местности размеры заставляют артиллерийские расчеты ВСУ не столько стрелять, сколько прятать PzH-2000 в лесах от огня российской артиллерии (около 60 тысяч снарядов ежесуточно).Аналогичная российская САУ "Коалиция-СВ" по степени автоматизации, надежности, точности и дальности (до 80 км) значительно опережает немецкую Panzerhaubitze-2000.Турецкие разведывательно-ударные беспилотники Bayraktar TB2 после 24 февраля не пинал только ленивый, на украинском ТВД они представляют собой легкую мишень для российских зенитных ракетных комплексов "Тор-М2". "Знаменосцы" (так переводится с турецкого Bayraktar) ярко светятся на экранах радаров, не реагируют на облучение РЛС, совершают, как правило, первый и последний вылет.За полугодие сбиты сотни "Байрактаров", а всего – 1796 беспилотников ВСУ, включая и американские барражирующие (до 30 минут) дроны-камикадзе Switchblade 300 (складной нож), предназначенные для поражения живой силы и легкой бронетехники (на удалении до 40 км). Ранее легкие (бесполезные) Switchblade 300 использовали против талибов* в Афганистане, там они погоды не сделали. И на украинском ТВД сотня американских "складных ножей" практически ни на что не влияет. Как и обещанные Киеву десять "противотанковых" дронов-камикадзе Switchblade 600, которые еще не приняты на вооружение в США (проходят испытания).Корреспондент французской газеты Le Figaro в Краматорске отмечает, что в Донбассе "достижения техники, поставляемые Соединенными Штатами или Европой, такие как САУ Caesar, гаубицы М-777 или реактивные установки HIMARS, остаются пока далекими обещаниями". На Западе понимают: киевский режим обречен, ВСУ обескровлены, не способны к наступательным действиям, дрейфуют к катастрофическому финалу. США и НАТО отчаянно стремятся спасти "украинский проект", однако на поле боя с Россией чудес не бывает.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko* — члены движения "Талибан", находящегося под санкциями ООН за террористическую деятельность
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/17/27404441_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_3ed15c5eaa13ad064de6af7705cc96c7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg
слабые места трофейное оружие нато в чем сила специальная военная операция сво россии на донбассе украине америанская исключительность мифы могущество западное вооружение
слабые места трофейное оружие нато в чем сила специальная военная операция сво россии на донбассе украине америанская исключительность мифы могущество западное вооружение
Где "слабые места" трофейного оружия НАТО
Специальная военная операция России позволила развеять иллюзии американской "исключительности" и разрушить мифы о могуществе западных вооружений, которые массово поставляются киевскому режиму, и практически не влияют на ход демилитаризации и денацификации.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 августа заявил, что в руки российских специалистов попали почти все образцы оружия, поставляемого США на Украину – реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS, ПЗРК Stinger, гаубицы М777, противотанковые комплексы Javelin и NLAW, которые ВСУ бросали на позициях сотнями. Среди трофеев много натовских бронемашин и стрелкового вооружения.
Сергей Шойгу отметил, что США и другие страны НАТО поставляют Украине преимущественно "всякое старье", а действительно новой техники очень мало. Российские специалисты успешно изучают трофейные западные образцы, чтобы эффективнее бороться с ними. Никаких технологических "чудес" там нет. Западное вооружение отличается низкой надежностью (здесь Шойгу особо упомянул ПТРК Javelin и буксируемую гаубицу М-777) и по боевым характеристикам значительно уступает российским аналогам. К примеру, ПТРК "Корнет" поражает цели на расстоянии в два раза больше (до 5500 м днем и до 3500 м ночью), чем Javelin (до 2500 м).
По данным американского издания Politico, Вашингтон не раскрывает полной информации по поставкам вооружения на Украину, часть информации о переданной военной помощи просто скрывается. Так, интеграцию противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM в комплекс вооружения истребителей МиГ-29 ВВС Украины в Пентагоне подтвердили только через две недели после их боевого применения в Донбассе.
Явная и тайная накачка киевского режима западным вооружением не изменит целей и динамики российской специальной военной операции, не восстановит разрушенной мифологии технологического превосходства США и НАТО. Чрезмерное усердие коллективного Запада в поставках (прокси-войне с Россией) способно лишь расширить географические рамки СВО – за пределами украинского ТВД.
Чуда не случилось
Первым серьезным разочарованием для ВСУ стал ПТРК Javelin FGM-148. К началу 2022 года киевский режим получил несколько сотен "культовых" комплексов, а после 24 февраля – еще семь тысяч. Даже по результатам тестовых испытаний фирмы-изготовителя Raytheon, из 11 пусков FGM-148 по стационарной цели завершились поражением только три.
Общая статистика боевого применения на Украине еще более удручает. В борьбе с российскими танками тандемная боевая часть американской ракеты уничтожала блоки динамической защиты, наносила ущерб некоторым деталям, однако броня выдерживала удар. Экипаж и машина, как правило, сохраняли боеспособность. Чем сложнее были условия применения (городская застройка, задымленность), тем ниже эффективность Javelin.
Неприемлемая в горячке боя дюжина подготовительных (обязательных) манипуляций перед пуском, ненадежность аккумуляторных батарей и электроники – быстро разочаровали украинских операторов. Кроме того, значительное количество поставленных "Джавелинов" стали трофеями или были уничтожены российскими ударами на складах – в глубоком оперативном тылу.
Немало комплексов FGM-148 "вышли" на черный рынок Европы, Азии и Африки (стоимость одного ПТРК с шестью ракетами – 600 тысяч долларов). Очевидно, лучшие эпизоды боевого применения Javelin остались в 2003-м, когда американские войска использовали комплекс против технологически устаревших иракских танков Т-55.
К началу августа "сдулось" еще одно американское "чудо", ВСУ потеряли половину из поставленных РСЗО HIMARS (шесть пусковых установок) и свыше 200 ракет к ним.
Буксируемые гаубицы М-777 оказались еще более уязвимыми для контрбатарейного огня российских войск. Близкие разрывы (осколки) снарядов быстро выводят М777 из строя, а ремонт в поле невозможен. К началу августа у ВСУ потеряли 33 гаубицы М777 из 107 ранее переданных Соединенными Штатами. За минувшие сутки российские артиллеристы уничтожили еще две гаубицы М-777 в Днепропетровской области.
Немецкая 155-мм САУ Panzerhaubitze-2000 считается на Западе одной из самых высокотехнологичных и эффективных артиллерийских систем в мире. С начала лета ВСУ получили около 20 таких установок (дальностью 30 – 40 км). Вопреки натовской мифологии, САУ PzH-2000 не переломили ход боевых действий в Донбассе, не говоря уже о разгроме российской армии "за 20 дней", как ранее обещали в Киеве.
Технологически ограниченное количество выстрелов (до 100 в сутки), неустойчивость системы к перепадам температур (украинскую зиму "немка" не переживет), значительная масса (более 55 тонн) и демаскирующие на местности размеры заставляют артиллерийские расчеты ВСУ не столько стрелять, сколько прятать PzH-2000 в лесах от огня российской артиллерии (около 60 тысяч снарядов ежесуточно).
Аналогичная российская САУ "Коалиция-СВ" по степени автоматизации, надежности, точности и дальности (до 80 км) значительно опережает немецкую Panzerhaubitze-2000.
Турецкие разведывательно-ударные беспилотники Bayraktar TB2 после 24 февраля не пинал только ленивый, на украинском ТВД они представляют собой легкую мишень для российских зенитных ракетных комплексов "Тор-М2". "Знаменосцы" (так переводится с турецкого Bayraktar) ярко светятся на экранах радаров, не реагируют на облучение РЛС, совершают, как правило, первый и последний вылет.
За полугодие сбиты сотни "Байрактаров", а всего – 1796 беспилотников ВСУ, включая и американские барражирующие (до 30 минут) дроны-камикадзе Switchblade 300 (складной нож), предназначенные для поражения живой силы и легкой бронетехники (на удалении до 40 км). Ранее легкие (бесполезные) Switchblade 300 использовали против талибов* в Афганистане, там они погоды не сделали. И на украинском ТВД сотня американских "складных ножей" практически ни на что не влияет. Как и обещанные Киеву десять "противотанковых" дронов-камикадзе Switchblade 600, которые еще не приняты на вооружение в США (проходят испытания).
Корреспондент французской газеты Le Figaro в Краматорске отмечает, что в Донбассе "достижения техники, поставляемые Соединенными Штатами или Европой, такие как САУ Caesar, гаубицы М-777 или реактивные установки HIMARS, остаются пока далекими обещаниями". На Западе понимают: киевский режим обречен, ВСУ обескровлены, не способны к наступательным действиям, дрейфуют к катастрофическому финалу. США и НАТО отчаянно стремятся спасти "украинский проект", однако на поле боя с Россией чудес не бывает.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko
* — члены движения "Талибан", находящегося под санкциями ООН за террористическую деятельность