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ШОС вносит большой вклад в поддержание мира и безопасности в регионе — Курбанов
ШОС вносит большой вклад в поддержание мира и безопасности в регионе — Курбанов
Что сказал министр обороны Узбекистана - главное.
2022-08-24T11:39+0500
2022-08-24T11:39+0500
2022-08-24T11:44+0500
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Ровно 20 лет назад главы-государств членов ШОС подписали хартию Шанхайской организации сотрудничества и заложили прочную основу для взаимодействия в сфере безопасности, противодействия новым вызовам и угрозам, заявил министр обороны Республики Узбекистан генерал-лейтенант Баходир Курбанов на совещание министров обороны стран ШОС в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.По его словам, ШОС вносит большой вклад в поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе.Сегодня в Ташкенте началось совещание министров обороны стран ШОС. На форуме выступят также министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков, министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов, министр обороны Индии Раджнатх Сингх, министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф, министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо.В онлайн-формате присутствует министр обороны Китая Вэй Фэнхэ.Среди почетных гостей совещания также присутствуют:В переговорах участвуют военные делегации Узбекистана, России, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Беларуси как страны-наблюдателя при ШОС.Читайте также:ШОС вносит большой вклад в поддержание мира и безопасности в регионе — Курбанов
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баходир курбанов министр обороны узбекистана главное основные заявления совещание шос ташкент новости главные
ШОС вносит большой вклад в поддержание мира и безопасности в регионе — Курбанов
11:39 24.08.2022 (обновлено: 11:44 24.08.2022)
Что сказал министр обороны Республики Узбекистан генерал-лейтенант Баходир Курбанов - главное.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Ровно 20 лет назад главы-государств членов ШОС подписали хартию Шанхайской организации сотрудничества и заложили прочную основу для взаимодействия в сфере безопасности, противодействия новым вызовам и угрозам, заявил министр обороны Республики Узбекистан генерал-лейтенант Баходир Курбанов на совещание министров обороны стран ШОС в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.
"На фоне усиления глобальных угроз безопасности обострение межгосударственных противоречий и роста проявлений террористических и экстремистских группировок все больше повышается значение ШОС. Укрепляется её авторитет и востребованность", - сказал Курбанов.
По его словам, ШОС вносит большой вклад в поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе.
"Региональная стабильность будет во многом зависеть от согласованных действий стран-членов ШОС", - добавил глава оборонного ведомства Узбекистана.
Сегодня в Ташкенте началось совещание министров обороны стран ШОС.
На форуме выступят также министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков, министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов, министр обороны Индии Раджнатх Сингх, министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф, министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо.
В онлайн-формате присутствует министр обороны Китая Вэй Фэнхэ.
Среди почетных гостей совещания также присутствуют:
Секретарь совета безопасности при президенте Узбекистана Виктор Махмудов
директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС Руслан Мирзаев
министр обороны Беларуси Виктор Хренин.
В переговорах участвуют военные делегации Узбекистана, России, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Беларуси как страны-наблюдателя при ШОС.