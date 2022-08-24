https://uz.sputniknews.ru/20220824/shos-vnosit-bolshoy-vklad-v-podderjanie-mira-i-bezopasnosti-v-regione--kurbanov-27417981.html

ШОС вносит большой вклад в поддержание мира и безопасности в регионе — Курбанов

ШОС вносит большой вклад в поддержание мира и безопасности в регионе — Курбанов

Что сказал министр обороны Узбекистана - главное.

2022-08-24T11:39+0500

2022-08-24T11:39+0500

2022-08-24T11:44+0500

политика

шос

баходир курбанов

узбекистан

министерство обороны узбекистана

ташкент

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Ровно 20 лет назад главы-государств членов ШОС подписали хартию Шанхайской организации сотрудничества и заложили прочную основу для взаимодействия в сфере безопасности, противодействия новым вызовам и угрозам, заявил министр обороны Республики Узбекистан генерал-лейтенант Баходир Курбанов на совещание министров обороны стран ШОС в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.По его словам, ШОС вносит большой вклад в поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе.Сегодня в Ташкенте началось совещание министров обороны стран ШОС. На форуме выступят также министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков, министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов, министр обороны Индии Раджнатх Сингх, министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф, министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо.В онлайн-формате присутствует министр обороны Китая Вэй Фэнхэ.Среди почетных гостей совещания также присутствуют:В переговорах участвуют военные делегации Узбекистана, России, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Беларуси как страны-наблюдателя при ШОС.Читайте также:ШОС вносит большой вклад в поддержание мира и безопасности в регионе — Курбанов

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