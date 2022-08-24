https://uz.sputniknews.ru/20220824/skolko-grajdan-vaktsinirovano-v-uzbekistane---infografika--27439950.html

Сколько граждан вакцинировано в Узбекистане — инфографика

Сколько граждан вакцинировано в Узбекистане — инфографика

Сколько вакцинированных граждан в Узбекистане.

2022-08-24T19:49+0500

2022-08-24T19:49+0500

2022-08-24T19:49+0500

инфографика

вакцинация

узбекистан

население

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Узбекистан занимает четвертое место среди своих ближайших соседей по количеству граждан, сделавших вакцину. Так, вакцинированное население страны составляет 56,5 от общего числа граждан.

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2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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