https://uz.sputniknews.ru/20220824/skolko-grajdan-vaktsinirovano-v-uzbekistane---infografika--27439950.html
Сколько граждан вакцинировано в Узбекистане — инфографика
Сколько граждан вакцинировано в Узбекистане — инфографика
Сколько вакцинированных граждан в Узбекистане.
2022-08-24T19:49+0500
2022-08-24T19:49+0500
2022-08-24T19:49+0500
инфографика
вакцинация
узбекистан
население
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Узбекистан занимает четвертое место среди своих ближайших соседей по количеству граждан, сделавших вакцину. Так, вакцинированное население страны составляет 56,5 от общего числа граждан.
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инфографика сколько граждан вакцинировано в узбекистане вакцинация в странах ближнего зарубежья узбекистан сколько процентов населения новости новость
инфографика сколько граждан вакцинировано в узбекистане вакцинация в странах ближнего зарубежья узбекистан сколько процентов населения новости новость
Сколько граждан вакцинировано в Узбекистане — инфографика
Республика демонстрирует неплохие результаты в сравнении с рядом стран постсоветского пространства. Сколько в стране вакцинированных граждан — в нашей инфографике.
Узбекистан занимает четвертое место среди своих ближайших соседей по количеству граждан, сделавших вакцину.
Так, вакцинированное население страны составляет 56,5 от общего числа граждан.