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Узбекские паратхэквондисты завоевали медали
Узбекские паратхэквондисты завоевали медали
В соревнованиях сборная Узбекистана заняла второе место в общем зачете.
2022-08-24T17:54+0500
2022-08-24T17:54+0500
спорт
узбекистан
национальный паралимпийский комитет узбекистана
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Узбекские паратхэквондисты завоевали шесть медалей на чемпионате Азии, проходившем во Вьетнаме. Об этом сообщает Национальный Паралимпийский комитет.В Хошимине (Вьетнам) завершился чемпионат Азии по паратхэквондо. В нем приняли участие представители сборной Узбекистана, завоевавшие 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали."Сборная Узбекистана заняла 2-е место после Ирана в этих соревнованиях, в которых приняли участие более 100 спортсменов из 21 страны континента. Казахстан замкнул тройку лидеров", - говорится в сообщении.Победители и призеры:Золото:-63 кг: Кудрат Хайдаров+65 кг: Гулжаной НаимоваСеребро:-47 кг: Зиёда ИсаковаБронза:-63 кг: Кудрат Суюнов-70 кг: Асил Хусанов+80 кг: Асад АнваровКак сообщает комитет, сборная Узбекистана стала лучшей командой на прошедшем континентальном первенстве, а главный тренер Бобур Кузиев был удостоен звания лучшего тренера соревнований.Читайте также:Футболисты из Узбекистана лидируют на Кубке мира в Польше
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узбекские паратхэквондисты завоевали медали сколько паратхэквондо новости заявления узбекистан спорт
узбекские паратхэквондисты завоевали медали сколько паратхэквондо новости заявления узбекистан спорт

Узбекские паратхэквондисты завоевали медали

17:54 24.08.2022
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаЧемпионат Азии: Узбекские паратхэквондисты заняли 2-е место в общекомандном зачете
Чемпионат Азии: Узбекские паратхэквондисты заняли 2-е место в общекомандном зачете - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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В соревнованиях сборная Узбекистана заняла второе место в общем зачете.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Узбекские паратхэквондисты завоевали шесть медалей на чемпионате Азии, проходившем во Вьетнаме. Об этом сообщает Национальный Паралимпийский комитет.
В Хошимине (Вьетнам) завершился чемпионат Азии по паратхэквондо. В нем приняли участие представители сборной Узбекистана, завоевавшие 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.
"Сборная Узбекистана заняла 2-е место после Ирана в этих соревнованиях, в которых приняли участие более 100 спортсменов из 21 страны континента. Казахстан замкнул тройку лидеров", - говорится в сообщении.
Победители и призеры:
Золото:
-63 кг: Кудрат Хайдаров
+65 кг: Гулжаной Наимова
Серебро:
-47 кг: Зиёда Исакова
Бронза:
-63 кг: Кудрат Суюнов
-70 кг: Асил Хусанов
+80 кг: Асад Анваров
Как сообщает комитет, сборная Узбекистана стала лучшей командой на прошедшем континентальном первенстве, а главный тренер Бобур Кузиев был удостоен звания лучшего тренера соревнований.
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