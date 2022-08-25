Где можно купить продукты подешевле – все о предпраздничных ярмарках в Узбекистане

В Узбекистане открылись предпраздничные ярмарки продовольственной продукции, приуроченные ко Дню Независимости. До пятого сентября они будут работать в Ташкенте, а также во всех городских и районных центрах республики, сообщает корреспондент Sputnik. Цены на продукты на данных ярмарках будут ниже рыночных из-за того, что в рамках ярмарки фермеров освобождают от аренды прилавков, что снижает издержки производителей. Поскольку ярмарки будут функционировать на территории основных городских и районных базаров, график их работы будет таким же, как у рынков: с 8 часов утра до 20 часов вечера. В Ташкенте ярмарки уже действуют при базарах Юнусабад, Куйлюк, Мирабад, Каракамыш, Авиасозлар, Фархад, Аския, Сергели, Эски Джува, Навроз и Чиланзар. Проведение ярмарок поддержали Министерство сельского хозяйства Узбекистана, хокимияты, Ассоциация пчеловодов, Государственный комитет по развитию ветеринарии и животноводства, а также другие ведомства. Как работает ярмарка на территории Мирабадского рынка – смотрите в фотоленте корреспондента Sputnik.
О расположении продовольственных ярмарках и графике их работы – читайте в материале Sputnik.
В Узбекистане открылись предпраздничные ярмарки продовольственной продукции, приуроченные ко Дню Независимости. До пятого сентября они будут работать в Ташкенте, а также во всех городских и районных центрах республики, сообщает корреспондент Sputnik.
Цены на продукты на данных ярмарках будут ниже рыночных из-за того, что в рамках ярмарки фермеров освобождают от аренды прилавков, что снижает издержки производителей.
Поскольку ярмарки будут функционировать на территории основных городских и районных базаров, график их работы будет таким же, как у рынков: с 8 часов утра до 20 часов вечера.
В Ташкенте ярмарки уже действуют при базарах Юнусабад, Куйлюк, Мирабад, Каракамыш, Авиасозлар, Фархад, Аския, Сергели, Эски Джува, Навроз и Чиланзар.
Проведение ярмарок поддержали Министерство сельского хозяйства Узбекистана, хокимияты, Ассоциация пчеловодов, Государственный комитет по развитию ветеринарии и животноводства, а также другие ведомства.
Как работает ярмарка на территории Мирабадского рынка – смотрите в фотоленте корреспондента Sputnik.