https://uz.sputniknews.ru/20220825/gde-mojno-kupit-produkty-podeshevle--vse-o-predprazdnichnyx-yarmarkax-v-uzbekistane--27468665.html

Где можно купить продукты подешевле – все о предпраздничных ярмарках в Узбекистане

Где можно купить продукты подешевле – все о предпраздничных ярмарках в Узбекистане

О расположении продовольственных ярмарках и графике их работы читайте в материале Sputnik

2022-08-25T15:38+0500

2022-08-25T15:38+0500

2022-08-25T15:38+0500

фото

продукты

узбекистан

ярмарка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/19/27463898_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e73c9a142d3efc331bf06208b99ca94.jpg

В Узбекистане открылись предпраздничные ярмарки продовольственной продукции, приуроченные ко Дню Независимости. До пятого сентября они будут работать в Ташкенте, а также во всех городских и районных центрах республики, сообщает корреспондент Sputnik. Цены на продукты на данных ярмарках будут ниже рыночных из-за того, что в рамках ярмарки фермеров освобождают от аренды прилавков, что снижает издержки производителей. Поскольку ярмарки будут функционировать на территории основных городских и районных базаров, график их работы будет таким же, как у рынков: с 8 часов утра до 20 часов вечера. В Ташкенте ярмарки уже действуют при базарах Юнусабад, Куйлюк, Мирабад, Каракамыш, Авиасозлар, Фархад, Аския, Сергели, Эски Джува, Навроз и Чиланзар. Проведение ярмарок поддержали Министерство сельского хозяйства Узбекистана, хокимияты, Ассоциация пчеловодов, Государственный комитет по развитию ветеринарии и животноводства, а также другие ведомства. Как работает ярмарка на территории Мирабадского рынка – смотрите в фотоленте корреспондента Sputnik.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

где можно купить продукты подешевле все о предпраздничных ярмарках в узбекистане о расположении продовольственных ярмарках и графике их работы читайте в материале sputnik