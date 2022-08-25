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Где можно купить продукты подешевле – все о предпраздничных ярмарках в Узбекистане
Где можно купить продукты подешевле – все о предпраздничных ярмарках в Узбекистане
О расположении продовольственных ярмарках и графике их работы читайте в материале Sputnik
2022-08-25T15:38+0500
2022-08-25T15:38+0500
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продукты
узбекистан
ярмарка
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В Узбекистане открылись предпраздничные ярмарки продовольственной продукции, приуроченные ко Дню Независимости. До пятого сентября они будут работать в Ташкенте, а также во всех городских и районных центрах республики, сообщает корреспондент Sputnik. Цены на продукты на данных ярмарках будут ниже рыночных из-за того, что в рамках ярмарки фермеров освобождают от аренды прилавков, что снижает издержки производителей. Поскольку ярмарки будут функционировать на территории основных городских и районных базаров, график их работы будет таким же, как у рынков: с 8 часов утра до 20 часов вечера. В Ташкенте ярмарки уже действуют при базарах Юнусабад, Куйлюк, Мирабад, Каракамыш, Авиасозлар, Фархад, Аския, Сергели, Эски Джува, Навроз и Чиланзар. Проведение ярмарок поддержали Министерство сельского хозяйства Узбекистана, хокимияты, Ассоциация пчеловодов, Государственный комитет по развитию ветеринарии и животноводства, а также другие ведомства. Как работает ярмарка на территории Мирабадского рынка – смотрите в фотоленте корреспондента Sputnik.
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где можно купить продукты подешевле все о предпраздничных ярмарках в узбекистане о расположении продовольственных ярмарках и графике их работы читайте в материале sputnik
где можно купить продукты подешевле все о предпраздничных ярмарках в узбекистане о расположении продовольственных ярмарках и графике их работы читайте в материале sputnik

Где можно купить продукты подешевле – все о предпраздничных ярмарках в Узбекистане

15:38 25.08.2022
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О расположении продовольственных ярмарках и графике их работы – читайте в материале Sputnik.
В Узбекистане открылись предпраздничные ярмарки продовольственной продукции, приуроченные ко Дню Независимости. До пятого сентября они будут работать в Ташкенте, а также во всех городских и районных центрах республики, сообщает корреспондент Sputnik.
Цены на продукты на данных ярмарках будут ниже рыночных из-за того, что в рамках ярмарки фермеров освобождают от аренды прилавков, что снижает издержки производителей.
Поскольку ярмарки будут функционировать на территории основных городских и районных базаров, график их работы будет таким же, как у рынков: с 8 часов утра до 20 часов вечера.
В Ташкенте ярмарки уже действуют при базарах Юнусабад, Куйлюк, Мирабад, Каракамыш, Авиасозлар, Фархад, Аския, Сергели, Эски Джува, Навроз и Чиланзар.
Проведение ярмарок поддержали Министерство сельского хозяйства Узбекистана, хокимияты, Ассоциация пчеловодов, Государственный комитет по развитию ветеринарии и животноводства, а также другие ведомства.
Как работает ярмарка на территории Мирабадского рынка – смотрите в фотоленте корреспондента Sputnik.
© Sputnik/Зафар Халилов
Мирабадский рынок - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik/Зафар Халилов
© Sputnik/Зафар Халилов
Мирабадский рынок - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik/Зафар Халилов
© Sputnik/Зафар Халилов
Мирабадский рынок - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik/Зафар Халилов
© Sputnik/Зафар Халилов
Мирабадский рынок - Sputnik Узбекистан
4/15
© Sputnik/Зафар Халилов
© Sputnik/Зафар Халилов
Мирабадский рынок - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik/Зафар Халилов
© Sputnik/Зафар Халилов
Мирабадский рынок - Sputnik Узбекистан
6/15
© Sputnik/Зафар Халилов
© Sputnik/Зафар Халилов
Мирабадский рынок - Sputnik Узбекистан
7/15
© Sputnik/Зафар Халилов
© Sputnik/Зафар Халилов
Мирабадский рынок - Sputnik Узбекистан
8/15
© Sputnik/Зафар Халилов
© Sputnik/Зафар Халилов
Мирабадский рынок - Sputnik Узбекистан
9/15
© Sputnik/Зафар Халилов
© Sputnik/Зафар Халилов
Мирабадский рынок - Sputnik Узбекистан
10/15
© Sputnik/Зафар Халилов
© Sputnik/Зафар Халилов
Мирабадский рынок - Sputnik Узбекистан
11/15
© Sputnik/Зафар Халилов
© Sputnik/Зафар Халилов
Мирабадский рынок - Sputnik Узбекистан
12/15
© Sputnik/Зафар Халилов
© Sputnik/Зафар Халилов
Мирабадский рынок - Sputnik Узбекистан
13/15
© Sputnik/Зафар Халилов
© Sputnik/Зафар Халилов
Мирабадский рынок - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik/Зафар Халилов
© Sputnik/Зафар Халилов
Мирабадский рынок - Sputnik Узбекистан
15/15
© Sputnik/Зафар Халилов
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