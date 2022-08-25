https://uz.sputniknews.ru/20220825/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-27451903.html
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
Какая погода ожидается в четверг на территории республики - читайте в нашем материале.
2022-08-25T10:38+0500
2022-08-25T10:38+0500
2022-08-25T10:38+0500
общество
погода
республика
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В четверг в Узбекистане сохранится сухая и относительно прохладная погода без осадков. На севере и в пустынной зоне местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура колеблется в пределах 29-34 градусов. Об этом сообщает Узгидромет.Так, в Ташкенте ожидается малооблачная погода. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в столице страны поднимется до 30-32 градусов.В горных районах страны также без осадков. Только в горах Наманганской и Ферганской областей местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 20-25 градусов.
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синоптики рассказали о погоде на сегодня какая погода ожидается в четверг на территории республики какая погода в узбекистане в четверг 25 августа ташкент бухара самарканд каракалпакстан нукус фергана навои
синоптики рассказали о погоде на сегодня какая погода ожидается в четверг на территории республики какая погода в узбекистане в четверг 25 августа ташкент бухара самарканд каракалпакстан нукус фергана навои
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
Какая погода ожидается в четверг на территории республики - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik.
В четверг в Узбекистане сохранится сухая и относительно прохладная погода без осадков. На севере и в пустынной зоне местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура колеблется в пределах 29-34 градусов. Об этом сообщает
Узгидромет.
Так, в Ташкенте ожидается малооблачная погода. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в столице страны поднимется до 30-32 градусов.
В горных районах страны также без осадков. Только в горах Наманганской и Ферганской областей местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 20-25 градусов.