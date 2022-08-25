https://uz.sputniknews.ru/20220825/tayvan-nameren-uvelichit-voennye-rasxody-na-dva-milliarda-dollarov--27456036.html

Тайвань намерен увеличить военные расходы на два миллиарда долларов

Тайвань намерен увеличить военные расходы на два миллиарда долларов

Если парламент острова одобрит проект военного бюджета на следующий год, суммы, выделяемые на военные расходы и технику станут рекордными.

2022-08-25T11:40+0500

2022-08-25T11:40+0500

2022-08-25T11:40+0500

в мире

тайвань

расходы

парламент

военный бюджет

проект

военная техника

техника

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Правительство Тайваня презентовало проект оборонного бюджета на 2023 год и анонсировало увеличение военных расходов до 586,3 млрд тайваньских долларов, или $19,4 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное информационное агентство острова. В годовом выражении власти Тайваня намерены увеличить военные расходы на 13,9%, или на $2,3 млрд. Кроме этого, на истребители и другую военную технику могут выделить $3,6 млрд.Согласно проекту, увеличение бюджета запланировано на фоне сохраняющейся напряженности вокруг острова. Если парламент острова одобрит военный бюджет на следующий год, данные цифры можно считать рекордными. При этом оборонный бюджет Тайваня все равно остается в десять раз меньше, чем военные расходы Китая.Напомним, по плану на 2022 год Китай собирался довести военный бюджет до $229,5 млрд. Ситуация вокруг Тайваня начала обостряться после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Власти Китая осудили данный шаг, сочтя его знаком поддержки тайваньского сепаратизма со стороны Вашингтона, поскольку Китай считает Тайвань одной из своих провинций. После визита Пелоси Пекин начал масштабные военные учения.

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тайвань намерен увеличить военные расходы на два миллиарда долларов если парламент острова одобрит проект военного бюджета на следующий год суммы выделяемые на военные расходы и технику станут рекордными