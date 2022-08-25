https://uz.sputniknews.ru/20220825/uzbekistanskaya-delegatsiya-uchastvuet-v-detskom-kulturnom-forume-v-moskve-27469638.html

Узбекистанская делегация участвует в Детском культурном форуме в Москве

Узбекистанская делегация участвует в Детском культурном форуме в Москве

В четверг в Москве на ВДНХ стартовал Детский культурный форум.

2022-08-25T15:09+0500

2022-08-25T15:09+0500

2022-08-25T15:09+0500

общество

форум

москва

вднх

узбекистан

делегация

культура

дети

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Делегация из Узбекистана примет участие в Детском культурном форуме, который стартовал в четверг в Москве на ВДНХ.Известно, в рамках форума, который будет проходить с 25 по 27 августа, пройдут свыше 60 мероприятий. Участие в форуме примут более 1,5 тыс. ребят из 85 регионов России и 12 иностранных государств. Среди них 500 ребят – участников Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена", а также 30 молодых медийщиков из Лиги юных журналистов. Они будут освещать события форума: вести прямые трансляции в формате ток-шоу и видеодневников, брать интервью у участников и спикеров форума, создавать контент для социальных сетей.Так, участников мероприятия ждут лекции, открытые диалоги, дискуссии с участием выдающихся деятелей искусств, мастер-классы и творческие мастерские, где ребята смогут продемонстрировать свои достижения и поделиться творческим опытом со сверстниками.Среди основных напрвлений мероприятия:В числе спикеров на форуме выступят Сергей Безруков, Игорь Бутман, Елена Гагарина, Юлиана Слащева, Николай Цискаридзе, Нонна Гришаева, Константин Хабенский, Александр Олешко, Петр Дранга и другие.Уже состоялось открытие, детей поздравили Сергей Безруков, Игорь Бутман и Николай Цискаридзе. Также в четверг ожидается выступление министра культуры России Ольги Любимовой.Организатором форума выступает министерство культуры России, а партнерами являются министерство просвещения, министерство промышленности и торговли, правительство Москвы и ВДНХ, Союзмультфильм, центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького, исторический парк "Россия – Моя история" на ВДНХ, сообщество "Большая перемена", а также Лига юных журналистов, Российское общество "Знание".

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узбекистанская делегация участвует в детском культурном форуме в москве в четверг в москве на вднх стартовал детский культурный форум