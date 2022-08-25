https://uz.sputniknews.ru/20220825/v-cholpon-ate-startoval-pervyy-molodejnyy-forum-stran-eaes-i-sng-27451057.html
В Чолпон-Ате стартовал первый Молодежный форум стран ЕАЭС и СНГ
В Чолпон-Ате стартовал первый Молодежный форум стран ЕАЭС и СНГ
В форуме принимают участие более 250 человек из шести стран.
2022-08-25T10:09+0500
2022-08-25T10:09+0500
2022-08-25T10:12+0500
политика
еаэс
снг
форум
молодежный форум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/19/27449879_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_e08c9db26b859267ac8ef08513eab032.jpg
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В Чолпон-Ате в культурном центре Рух Ордо” стартовал I Молодежный форум стран СНГ и ЕАЭС "Келечек" ("Будущее"). Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.Известно, что в форуме принимают участие более 250 делегатов из Узбекистана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Так, молодое поколение предпринимателей, государственных служащих, дипломатов, представителей креативной молодежи, а также студенты из стран ЕАЭС и СНГ в ходе форума будут обсуждать дальнейшее развитие сотрудничества государств-членов и популяризацию идеи евразийской интеграции.Форум нацелен на расширение взаимодействия молодежи, создание новых возможностей для реализации инициатив, самореализации представителей молодого поколения в общественной и профессиональных сферах.В рамках мероприятия участники встретятся с заместителями глав правительств стран ЕАЭС, председателем Коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем и председателем Исполнительного комитета СНГ Сергеем Лебедевым. Кроме этого, среди спикеров - министры, видные деятели и политики стран-участниц.В программе предусмотрены тренинги и мастер-классы для молодых предпринимателей и проведение целого ряда сессий.Напомним: первый молодежный форум инициирован президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Также в четверг в Чолпон-Ате пройдет заседание Евразийского межправсовета.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/19/27449879_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_668501f3838dffabf96033ab88098fc2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в чолпон ате стартовал первый молодежный форум стран еаэс и снг в форуме принимают участие более 250 человек из шести стран
в чолпон ате стартовал первый молодежный форум стран еаэс и снг в форуме принимают участие более 250 человек из шести стран
В Чолпон-Ате стартовал первый Молодежный форум стран ЕАЭС и СНГ
10:09 25.08.2022 (обновлено: 10:12 25.08.2022)
В форуме принимают участие более 250 человек из шести стран.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В Чолпон-Ате в культурном центре Рух Ордо” стартовал I Молодежный форум стран СНГ и ЕАЭС "Келечек" ("Будущее"). Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.
Известно, что в форуме принимают участие более 250 делегатов из Узбекистана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Так, молодое поколение предпринимателей, государственных служащих, дипломатов, представителей креативной молодежи, а также студенты из стран ЕАЭС и СНГ в ходе форума будут обсуждать дальнейшее развитие сотрудничества государств-членов и популяризацию идеи евразийской интеграции.
Форум нацелен на расширение взаимодействия молодежи, создание новых возможностей для реализации инициатив, самореализации представителей молодого поколения в общественной и профессиональных сферах.
В рамках мероприятия участники встретятся с заместителями глав правительств стран ЕАЭС, председателем Коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем и председателем Исполнительного комитета СНГ Сергеем Лебедевым. Кроме этого, среди спикеров - министры, видные деятели и политики стран-участниц.
В программе предусмотрены тренинги и мастер-классы для молодых предпринимателей и проведение целого ряда сессий.
Напомним: первый молодежный форум инициирован президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Также в четверг в Чолпон-Ате пройдет заседание Евразийского межправсовета.