https://uz.sputniknews.ru/20220825/v-cholpon-ate-startoval-pervyy-molodejnyy-forum-stran-eaes-i-sng-27451057.html

В Чолпон-Ате стартовал первый Молодежный форум стран ЕАЭС и СНГ

В Чолпон-Ате стартовал первый Молодежный форум стран ЕАЭС и СНГ

В форуме принимают участие более 250 человек из шести стран.

2022-08-25T10:09+0500

2022-08-25T10:09+0500

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политика

еаэс

снг

форум

молодежный форум

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В Чолпон-Ате в культурном центре Рух Ордо” стартовал I Молодежный форум стран СНГ и ЕАЭС "Келечек" ("Будущее"). Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.Известно, что в форуме принимают участие более 250 делегатов из Узбекистана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Так, молодое поколение предпринимателей, государственных служащих, дипломатов, представителей креативной молодежи, а также студенты из стран ЕАЭС и СНГ в ходе форума будут обсуждать дальнейшее развитие сотрудничества государств-членов и популяризацию идеи евразийской интеграции.Форум нацелен на расширение взаимодействия молодежи, создание новых возможностей для реализации инициатив, самореализации представителей молодого поколения в общественной и профессиональных сферах.В рамках мероприятия участники встретятся с заместителями глав правительств стран ЕАЭС, председателем Коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем и председателем Исполнительного комитета СНГ Сергеем Лебедевым. Кроме этого, среди спикеров - министры, видные деятели и политики стран-участниц.В программе предусмотрены тренинги и мастер-классы для молодых предпринимателей и проведение целого ряда сессий.Напомним: первый молодежный форум инициирован президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Также в четверг в Чолпон-Ате пройдет заседание Евразийского межправсовета.

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Sputnik Узбекистан

в чолпон ате стартовал первый молодежный форум стран еаэс и снг в форуме принимают участие более 250 человек из шести стран