https://uz.sputniknews.ru/20220826/aripov-s-yanvarya-vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistana-s-eaes-prevysil-9-mlrd-27489175.html
Арипов: с января внешнеторговый оборот Узбекистана с ЕАЭС превысил $9 млрд
Арипов: с января внешнеторговый оборот Узбекистана с ЕАЭС превысил $9 млрд
Премьер-министр республики выступил на заседании Евразийского межправительственного совета.
2022-08-26T11:22+0500
2022-08-26T11:22+0500
2022-08-26T11:40+0500
политика
абдулла арипов
оборот
узбекистан
еаэс
премьер-министр
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана выступил на заседании Евразийского межправительственного совета, который стартовал в пятницу в Кыргызстане.Так, в начале выступления Арипов поблагодарил главу кабмина Кыргызстана Акылбека Жапарова за гостеприимство и организацию мероприятия на высоком уровне, а также поздравил кыргызстанский народ с 31-й годовщиной Независимости. Он также отметил конструктивное председательство Кыргызстана в органах ЕАЭС.Арипов заявил, что Узбекистан придает важное значение развитию взаимовыгодного партнерства со странами ЕАЭС в статусе государства-наблюдателя. Он подчеркнул, что республике за последние годы удалось выстроить со странами-членами организации системное взаимодействие, нацеленное на наращивание торгово-экономических отношений и углубление промышленно-кооперационных связей.Также Арипов упомянул визит председателя коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича в Ташкент в прошлом месяце, когда был подписан перечень документов, нацеленных, в том числе, на упрощение торговых процедур и устранение технических барьеров во взаимной торговле, ускорению поставок продукции и цифровизации грузоперевозок, а также расширение промышленной кооперации.Кроме этого, стало известно, что в конце августа пройдет второе заседание расширенной совместной рабочей группы комиссии ЕЭК.Читайте также:
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арипов: с января внешнеторговый оборот узбекистана с еаэс превысил 9 млрд долларов мидллиардов премьер министр республики выступил на заседании евразийского межправительственного совета в кыргызстане стартовало расширенное заседание межправсовета еаэс иссык куль чолпон ата
арипов: с января внешнеторговый оборот узбекистана с еаэс превысил 9 млрд долларов мидллиардов премьер министр республики выступил на заседании евразийского межправительственного совета в кыргызстане стартовало расширенное заседание межправсовета еаэс иссык куль чолпон ата
Арипов: с января внешнеторговый оборот Узбекистана с ЕАЭС превысил $9 млрд
11:22 26.08.2022 (обновлено: 11:40 26.08.2022)
Премьер-министр республики выступил на заседании Евразийского межправительственного совета.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана выступил на заседании Евразийского межправительственного совета, который стартовал в пятницу в Кыргызстане.
Так, в начале выступления Арипов поблагодарил главу кабмина Кыргызстана Акылбека Жапарова за гостеприимство и организацию мероприятия на высоком уровне, а также поздравил кыргызстанский народ с 31-й годовщиной Независимости. Он также отметил конструктивное председательство Кыргызстана в органах ЕАЭС.
Арипов заявил, что Узбекистан придает важное значение развитию взаимовыгодного партнерства со странами ЕАЭС в статусе государства-наблюдателя. Он подчеркнул, что республике за последние годы удалось выстроить со странами-членами организации системное взаимодействие, нацеленное на наращивание торгово-экономических отношений и углубление промышленно-кооперационных связей.
"В результате совместной работы доля стран ЕАЭС во внешней торговле Узбекистана по итогам семи месяцев текущего года увеличилась до 33%. Внешнеторговый оборот за этот период превысил девять миллиардов долларов", - сообщил премьер-министр.
Также Арипов упомянул визит председателя коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича в Ташкент в прошлом месяце, когда был подписан перечень документов, нацеленных, в том числе, на упрощение торговых процедур и устранение технических барьеров во взаимной торговле, ускорению поставок продукции и цифровизации грузоперевозок, а также расширение промышленной кооперации.
Кроме этого, стало известно, что в конце августа пройдет второе заседание расширенной совместной рабочей группы комиссии ЕЭК.