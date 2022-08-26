Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20220826/aripov-s-yanvarya-vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistana-s-eaes-prevysil-9-mlrd-27489175.html
Арипов: с января внешнеторговый оборот Узбекистана с ЕАЭС превысил $9 млрд
Арипов: с января внешнеторговый оборот Узбекистана с ЕАЭС превысил $9 млрд
Премьер-министр республики выступил на заседании Евразийского межправительственного совета.
2022-08-26T11:22+0500
2022-08-26T11:40+0500
политика
абдулла арипов
оборот
узбекистан
еаэс
премьер-министр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/01/23714716_0:104:1598:1003_1920x0_80_0_0_b2db1dbe9efc2eb2c68d4239ea769dcb.jpg
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана выступил на заседании Евразийского межправительственного совета, который стартовал в пятницу в Кыргызстане.Так, в начале выступления Арипов поблагодарил главу кабмина Кыргызстана Акылбека Жапарова за гостеприимство и организацию мероприятия на высоком уровне, а также поздравил кыргызстанский народ с 31-й годовщиной Независимости. Он также отметил конструктивное председательство Кыргызстана в органах ЕАЭС.Арипов заявил, что Узбекистан придает важное значение развитию взаимовыгодного партнерства со странами ЕАЭС в статусе государства-наблюдателя. Он подчеркнул, что республике за последние годы удалось выстроить со странами-членами организации системное взаимодействие, нацеленное на наращивание торгово-экономических отношений и углубление промышленно-кооперационных связей.Также Арипов упомянул визит председателя коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича в Ташкент в прошлом месяце, когда был подписан перечень документов, нацеленных, в том числе, на упрощение торговых процедур и устранение технических барьеров во взаимной торговле, ускорению поставок продукции и цифровизации грузоперевозок, а также расширение промышленной кооперации.Кроме этого, стало известно, что в конце августа пройдет второе заседание расширенной совместной рабочей группы комиссии ЕЭК.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/01/23714716_131:0:1468:1003_1920x0_80_0_0_05c6dfe245742a530ec7b530763b53ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
арипов: с января внешнеторговый оборот узбекистана с еаэс превысил 9 млрд долларов мидллиардов премьер министр республики выступил на заседании евразийского межправительственного совета в кыргызстане стартовало расширенное заседание межправсовета еаэс иссык куль чолпон ата
арипов: с января внешнеторговый оборот узбекистана с еаэс превысил 9 млрд долларов мидллиардов премьер министр республики выступил на заседании евразийского межправительственного совета в кыргызстане стартовало расширенное заседание межправсовета еаэс иссык куль чолпон ата

Арипов: с января внешнеторговый оборот Узбекистана с ЕАЭС превысил $9 млрд

11:22 26.08.2022 (обновлено: 11:40 26.08.2022)
© Кабинет Министров Кыргызской РеспубликиГлавы правительств Кыргызской Республики и Республики Узбекистан открыли школу в селе Маргун Баткенской области
Главы правительств Кыргызской Республики и Республики Узбекистан открыли школу в селе Маргун Баткенской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2022
© Кабинет Министров Кыргызской Республики
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Премьер-министр республики выступил на заседании Евразийского межправительственного совета.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана выступил на заседании Евразийского межправительственного совета, который стартовал в пятницу в Кыргызстане.
Так, в начале выступления Арипов поблагодарил главу кабмина Кыргызстана Акылбека Жапарова за гостеприимство и организацию мероприятия на высоком уровне, а также поздравил кыргызстанский народ с 31-й годовщиной Независимости. Он также отметил конструктивное председательство Кыргызстана в органах ЕАЭС.
Арипов заявил, что Узбекистан придает важное значение развитию взаимовыгодного партнерства со странами ЕАЭС в статусе государства-наблюдателя. Он подчеркнул, что республике за последние годы удалось выстроить со странами-членами организации системное взаимодействие, нацеленное на наращивание торгово-экономических отношений и углубление промышленно-кооперационных связей.

"В результате совместной работы доля стран ЕАЭС во внешней торговле Узбекистана по итогам семи месяцев текущего года увеличилась до 33%. Внешнеторговый оборот за этот период превысил девять миллиардов долларов", - сообщил премьер-министр.

Также Арипов упомянул визит председателя коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича в Ташкент в прошлом месяце, когда был подписан перечень документов, нацеленных, в том числе, на упрощение торговых процедур и устранение технических барьеров во взаимной торговле, ускорению поставок продукции и цифровизации грузоперевозок, а также расширение промышленной кооперации.
Кроме этого, стало известно, что в конце августа пройдет второе заседание расширенной совместной рабочей группы комиссии ЕЭК.
Читайте также:
В Кыргызстане стартовало расширенное заседание Межправсовета ЕАЭС
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0