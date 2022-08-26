https://uz.sputniknews.ru/20220826/bolee-2-tys-uzbekistantsev-privlecheny-na-stroitelstvo-kosmodroma-vostochnyy-27484006.html
Более 2 тыс. узбекистанцев привлечены на строительство космодрома Восточный
Более 2 тыс. узбекистанцев привлечены на строительство космодрома Восточный
Около 60% трудовых мигрантов из Узбекистана работают в России.
2022-08-26T09:30+0500
2022-08-26T09:30+0500
2022-08-26T09:30+0500
узбекистан
миграция
россия
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Более 2 тыс. граждан Узбекистана привлечены на строительные работы на космодроме Восточный в Амурской области, сообщает пресс-служба агентства по внешней миграции при министерстве занятости и трудовых отношений республики.В октябре 2021 года премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тыс. трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки в Россию. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщал, что около 10% строителей из Узбекистана, привлекаемых на работу в рамках программы, отправятся на строительство объектов космодрома Восточный.По данным пресс-службы, рабочая группа представителей узбекистанских ведомств находится в РФ с целью изучения условий труда и жизни соотечественников и расширения сотрудничества с российскими работодателями. В частности, в ходе визита в Амурскую область группа ознакомилась с условиями жизни и работы узбекистанцев, временно работающих на строительстве космодрома."В связи с приближающимся праздником Дня Независимости (Узбекистана, отмечается 1 сентября – ред.) более чем 2 тыс. соотечественникам, занятым на строительстве космодрома, приготовили плов", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.Рабочая группа в ходе встречи с губернатором Амурской области Василием Орловым обсудила вопросы расширения сотрудничества с работодателями из этого российского региона. "Также были обсуждены деятельность, цели и задачи созданного представительства агентства по внешней миграции в Благовещенске и вопросы его взаимодействия с органами местного самоуправления и общественными организациями", - добавили в ведомстве.В середине августа минтруд Узбекистана сообщал, что число выехавших на заработки за пределы республики составляло более 2 млн. По оценке экспертов, около 60% из этого числа работают в России.Читайте также:Узбекистанцы посетят Казань в рамках саммита Организации исламского сотрудничества
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Более 2 тыс. узбекистанцев привлечены на строительство космодрома Восточный
Рабочая группа в ходе встречи с губернатором Амурской области Василием Орловым обсудила вопросы расширения сотрудничества с работодателями из этого российского региона.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Более 2 тыс. граждан Узбекистана привлечены на строительные работы на космодроме Восточный в Амурской области, сообщает пресс-служба агентства по внешней миграции при министерстве занятости и трудовых отношений республики.
В октябре 2021 года премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тыс. трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки в Россию. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщал, что около 10% строителей из Узбекистана, привлекаемых на работу в рамках программы, отправятся на строительство объектов космодрома Восточный.
По данным пресс-службы, рабочая группа представителей узбекистанских ведомств находится в РФ с целью изучения условий труда и жизни соотечественников и расширения сотрудничества с российскими работодателями. В частности, в ходе визита в Амурскую область группа ознакомилась с условиями жизни и работы узбекистанцев, временно работающих на строительстве космодрома.
"В связи с приближающимся праздником Дня Независимости (Узбекистана, отмечается 1 сентября – ред.) более чем 2 тыс. соотечественникам, занятым на строительстве космодрома, приготовили плов", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.
Рабочая группа в ходе встречи с губернатором Амурской области Василием Орловым обсудила вопросы расширения сотрудничества с работодателями из этого российского региона.
"Также были обсуждены деятельность, цели и задачи созданного представительства агентства по внешней миграции в Благовещенске и вопросы его взаимодействия с органами местного самоуправления и общественными организациями", - добавили в ведомстве.
В середине августа минтруд Узбекистана сообщал, что число выехавших на заработки за пределы республики составляло более 2 млн. По оценке экспертов, около 60% из этого числа работают в России.