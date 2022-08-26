https://uz.sputniknews.ru/20220826/kuda-sxodit-na-vyxodnyx-top-8-meropriyatiy-v-tashkente-27505350.html

Куда сходить на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте

Куда сходить на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте

Мотофристайл, финал танцевального шоу и благотворительная ярмарка. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

2022-08-26T21:20+0500

2022-08-26T21:20+0500

2022-08-26T21:20+0500

культура

ташкент

выходные

мотоцикл

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шоу

танцевальное шоу

ярмарка

благотворительность

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Суббота, 27 августа Дети Ташкента выставят свои поделки - все вырученные средства пойдут в благотворительный фонд помощи женщинам и детям. Место: La Cantine Park Время: 11:00 Телефон для справок: (+998) 99−858−0808 Посетителей ждет цирк Чепрасова с выступлением иллюзиониста Ульмаса Алимсеитова, а также квартет живой музыки и мимы.Вход свободный Место: Anhor park Время: 19:00 Зрителей ждет мотофристайл, лазерное шоу и развлекательная программа при участии диджеев и звезд эстрады. Стоимость билета: от 180 до 250 тыс. сумов Место: Спортивный комплекс "Пахтакор" Время: 18:00 Телефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072 Участники примут участие в викторине о героях и первых сериях популярных сериалов.Для участия необходимо собрать команду из 2-9 человек, придумать название и зарегистрировать на сайте игры. Стоимость билета: взнос за игру с человека – 45 тыс. сумов Место: Guten Pub Время: 19:00 Телефон для справок: (+998) 88 – 483 − 8800 На площади "Регистан" в парке Magic City пройдет финал танцевального шоу. За музыкальное настроение будут отвечать популярная певица Райхон, Имрон и DJ King Macarella. Вход свободный Место: Magic City Время: 20:00 Воскресенье, 28 августа Зрители увидят картины "Зверопой - 2" (в 19:40) и "Обыграть миллиардера" (в 21:40).Стоимость билета: для взрослых – 70 тыс. сумов/детям до 10 лет – 35 тыс. сумов. Место: Magic City Время: 19:40, 21:40 В парке пройдет большая шоу-программа с исполнением песен Майкла Джексона. Вход свободный Место: Tashkent City Время: 20:00

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куда сходить на выходных топ 8 мероприятий в ташкенте мотофристайл финал танцевального шоу и благотворительная ярмарка куда сходить на выходных в ташкенте читайте в подборке sputnik что посетить в ташкенте на выходных мероприятия на выходные