https://uz.sputniknews.ru/20220826/mishustin-obyavil-o-sozdanii-evraziyskoy-perestraxovochnoy-kompanii---glavnoe-iz-vystupleniya-27494346.html

Мишустин объявил о создании Евразийской перестраховочной компании - главное из выступления

Мишустин объявил о создании Евразийской перестраховочной компании - главное из выступления

Для чего нужна Евразийская перестраховочная компания, будет ли она сотрудничать с международными партнерами и как ЕАЭС может развивать торгово-экономическое сотрудничество в ближайшем будущем - читайте в обзоре Sputnik.

2022-08-26T13:30+0500

2022-08-26T13:30+0500

2022-08-26T13:30+0500

экономика

михаил мишустин

еаэс

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Евразийский экономический союз доказал свою эффективность. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин 26 августа а заседании Межправсовета ЕАЭС."Об этом говорит динамика ключевых показателей. За I квартал текущего года объём валового внутреннего продукта ЕАЭС увеличился более чем на 3,5%. В первом полугодии наблюдается рост сельскохозяйственного производства. Почти на 2% вырос выпуск промышленных товаров. И, что очень важно, за этот период на треть снизился уровень безработицы в нашем союзе", - сказал Мишустин.Кроме этого, в странах ЕАЭС активно идет переход на национальные валюты во взаимных расчетах.На какие еще тезисы из выступления Михаила Мишустина важно обратить внимание - читайте в обзоре SputnikДля чего создают Евразийскую перестраховочную компаниюТакже Михаил Мишустин объявил о создании Евразийской перестраховочной компании. В планах новой компании – выпуск собственных ценных бумаг и финансирование проектов. При этом, как подчеркнул Мишустин, компания не будет ограничиваться лишь странами ЕАЭС, а является открытой для присоединения новых международных партнеров.Что дает Карта индустриализации ЕАЭСХорошие возможности для новой перестраховочной компании, по словам Михаила Мишустина, открывает Карта индустриализации ЕАЭС.Данный документ содержит информацию о более чем 150 инвестиционных проектах. При этом 27 из них уже реализованы - речь идет о проектах в автомобильной, химической, металлургической, медицинской, целлюлозно-бумажной и других отраслях.О продовольственной безопасностиЗападные государства пытаются обвинить Россию в глобальном кризисе продовольствия, при этом осознавая, что "нынешняя ситуация – это прямое следствие их действий", заявил Мишустин.В данной ситуации у стран-членов ЕАЭС есть определенные преимущества - прежде всего, государства Союза достигли высокого уровня самообеспеченности основными видами сельскохозяйственных товаров, считает Михаил Мишустин. "Евразийский экономический союз является их крупнейшим мировым экспортёром", - напомнил политик.Странам ЕАЭС необходимо последовательно принимать решения для создания общего аграрного рынка, также призвал Мишустин."Для углубления торгово-экономического сотрудничества внутри ЕАЭС и с внешними партнёрами следует продолжить формирование единого транспортного пространства", - предложил он.По мнению Мишустина, в данном процессе большую роль сыграет реализация приоритетных инфраструктурных проектов, которые помогут развивать коридоры "Восток – Запад" и "Север – Юг" - в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой "Один пояс – один путь".

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