https://uz.sputniknews.ru/20220826/mishustin-obyavil-o-sozdanii-evraziyskoy-perestraxovochnoy-kompanii---glavnoe-iz-vystupleniya-27494346.html
Мишустин объявил о создании Евразийской перестраховочной компании - главное из выступления
Мишустин объявил о создании Евразийской перестраховочной компании - главное из выступления
Для чего нужна Евразийская перестраховочная компания, будет ли она сотрудничать с международными партнерами и как ЕАЭС может развивать торгово-экономическое сотрудничество в ближайшем будущем - читайте в обзоре Sputnik.
2022-08-26T13:30+0500
2022-08-26T13:30+0500
2022-08-26T13:30+0500
экономика
михаил мишустин
еаэс
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Евразийский экономический союз доказал свою эффективность. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин 26 августа а заседании Межправсовета ЕАЭС."Об этом говорит динамика ключевых показателей. За I квартал текущего года объём валового внутреннего продукта ЕАЭС увеличился более чем на 3,5%. В первом полугодии наблюдается рост сельскохозяйственного производства. Почти на 2% вырос выпуск промышленных товаров. И, что очень важно, за этот период на треть снизился уровень безработицы в нашем союзе", - сказал Мишустин.Кроме этого, в странах ЕАЭС активно идет переход на национальные валюты во взаимных расчетах.На какие еще тезисы из выступления Михаила Мишустина важно обратить внимание - читайте в обзоре SputnikДля чего создают Евразийскую перестраховочную компаниюТакже Михаил Мишустин объявил о создании Евразийской перестраховочной компании. В планах новой компании – выпуск собственных ценных бумаг и финансирование проектов. При этом, как подчеркнул Мишустин, компания не будет ограничиваться лишь странами ЕАЭС, а является открытой для присоединения новых международных партнеров.Что дает Карта индустриализации ЕАЭСХорошие возможности для новой перестраховочной компании, по словам Михаила Мишустина, открывает Карта индустриализации ЕАЭС.Данный документ содержит информацию о более чем 150 инвестиционных проектах. При этом 27 из них уже реализованы - речь идет о проектах в автомобильной, химической, металлургической, медицинской, целлюлозно-бумажной и других отраслях.О продовольственной безопасностиЗападные государства пытаются обвинить Россию в глобальном кризисе продовольствия, при этом осознавая, что "нынешняя ситуация – это прямое следствие их действий", заявил Мишустин.В данной ситуации у стран-членов ЕАЭС есть определенные преимущества - прежде всего, государства Союза достигли высокого уровня самообеспеченности основными видами сельскохозяйственных товаров, считает Михаил Мишустин. "Евразийский экономический союз является их крупнейшим мировым экспортёром", - напомнил политик.Странам ЕАЭС необходимо последовательно принимать решения для создания общего аграрного рынка, также призвал Мишустин."Для углубления торгово-экономического сотрудничества внутри ЕАЭС и с внешними партнёрами следует продолжить формирование единого транспортного пространства", - предложил он.По мнению Мишустина, в данном процессе большую роль сыграет реализация приоритетных инфраструктурных проектов, которые помогут развивать коридоры "Восток – Запад" и "Север – Юг" - в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой "Один пояс – один путь".
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михаил мишустин межправсовет еаэс основное новости речь что такое евразийская перестраховочная компания карта индустриализации еаэс
михаил мишустин межправсовет еаэс основное новости речь что такое евразийская перестраховочная компания карта индустриализации еаэс
Мишустин объявил о создании Евразийской перестраховочной компании - главное из выступления
Для чего нужна Евразийская перестраховочная компания, будет ли она сотрудничать с международными партнерами и как ЕАЭС может развивать торгово-экономическое сотрудничество в ближайшем будущем - читайте в обзоре Sputnik.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Евразийский экономический союз доказал свою эффективность. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин 26 августа а заседании Межправсовета ЕАЭС.
"Об этом говорит динамика ключевых показателей. За I квартал текущего года объём валового внутреннего продукта ЕАЭС увеличился более чем на 3,5%. В первом полугодии наблюдается рост сельскохозяйственного производства. Почти на 2% вырос выпуск промышленных товаров. И, что очень важно, за этот период на треть снизился уровень безработицы в нашем союзе", - сказал Мишустин.
Кроме этого, в странах ЕАЭС активно идет переход на национальные валюты во взаимных расчетах.
На какие еще тезисы из выступления Михаила Мишустина важно обратить внимание - читайте в обзоре Sputnik
Для чего создают Евразийскую перестраховочную компанию
Также Михаил Мишустин объявил о создании Евразийской перестраховочной компании.
"Мы приняли соглашение об её учреждении. Организация окажет страховую поддержку взаимной и внешней торговле, будет стимулировать развитие инвестиционного сотрудничества, обеспечит экспортные займы и взаимодействие с кредитными агентствами и страховщиками", - объяснил премьер-министр РФ.
В планах новой компании – выпуск собственных ценных бумаг и финансирование проектов. При этом, как подчеркнул Мишустин, компания не будет ограничиваться лишь странами ЕАЭС, а является открытой для присоединения новых международных партнеров.
Что дает Карта индустриализации ЕАЭС
Хорошие возможности для новой перестраховочной компании, по словам Михаила Мишустина, открывает Карта индустриализации ЕАЭС.
Данный документ содержит информацию о более чем 150 инвестиционных проектах. При этом 27 из них уже реализованы - речь идет о проектах в автомобильной, химической, металлургической, медицинской, целлюлозно-бумажной и других отраслях.
"Причём 13 из них – российские. Мы готовы поставлять нашим друзьям и партнёрам современную и конкурентоспособную продукцию, выпускаемую в рамках этих проектов", - отметил Михаил Мишустин.
О продовольственной безопасности
Западные государства пытаются обвинить Россию в глобальном кризисе продовольствия, при этом осознавая, что "нынешняя ситуация – это прямое следствие их действий", заявил Мишустин.
"Нелегитимные антироссийские санкции обострили негативные глобальные тренды. Международные финансовые, логистические компании и банки перестали кредитовать, страховать и обслуживать сделки по продаже продуктов питания и удобрений из России. Оказались заблокированы портовые терминалы за рубежом", - рассказал премьер-министр.
В данной ситуации у стран-членов ЕАЭС есть определенные преимущества - прежде всего, государства Союза достигли высокого уровня самообеспеченности основными видами сельскохозяйственных товаров, считает Михаил Мишустин.
"Евразийский экономический союз является их крупнейшим мировым экспортёром", - напомнил политик.
Странам ЕАЭС необходимо последовательно принимать решения для создания общего аграрного рынка, также призвал Мишустин.
"Для углубления торгово-экономического сотрудничества внутри ЕАЭС и с внешними партнёрами следует продолжить формирование единого транспортного пространства", - предложил он.
По мнению Мишустина, в данном процессе большую роль сыграет реализация приоритетных инфраструктурных проектов, которые помогут развивать коридоры "Восток – Запад" и "Север – Юг" - в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой "Один пояс – один путь".