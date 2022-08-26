https://uz.sputniknews.ru/20220826/ogranicheniya-imuschestvennyx-prav-predprinimateley-otmenyat-s-sentyabrya-27488238.html

Ограничения имущественных прав предпринимателей отменят с сентября

Ограничения имущественных прав предпринимателей отменят с сентября

Система UZKAD станет единой информационной платформой по ведению госреестра прав на объекты недвижимого имущества.

2022-08-26T16:44+0500

2022-08-26T16:44+0500

2022-08-26T16:44+0500

общество

имущество

права

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Указ от 24 августа 2022 года "О мерах по надежной защите неприкосновенности права собственности, недопущению необоснованного вмешательства в имущественные отношения, повышению уровня капитализации частной собственности". Известно, что данный вопрос обсуждался в рамках открытого диалога президента с предпринимателями в понедельник.Что изменится с 1 сентябряВ сфере пользования правом на земельные участки будут отменены следующие положения:В сфере реализации имущественных прав на жилое помещение отменят:Кроме того, запрещено принятие госорганами актов, предусматривающих распоряжение имуществом предприятий с государственным участием. Также отменяется практика распоряжения заложенной долей в уставном капитале юридического лица без согласия залогодателя.Как учесть права на объектыС 1 января 2023 года интеграционная информационная система кадастра и регистрации (UZKAD) станет единой системой по ведению госреестра прав на объекты недвижимого имущества.С системой UZKAD интегрируют залоговый реестр, системы "Нотариус", "Давлат мулки", единый реестр адресов объектов недвижимого имущества, единый госреестр субъектов предпринимательства, единый реестр налогоплательщиков, реестр ННО.

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2022

Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Мунаввар Разакова

ограничения имущественных прав предпринимателей отменят с сентября система uzkad станет единой информационной платформой по ведению госреестра прав на объекты недвижимого имущества