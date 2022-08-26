https://uz.sputniknews.ru/20220826/ogranicheniya-imuschestvennyx-prav-predprinimateley-otmenyat-s-sentyabrya-27488238.html
Ограничения имущественных прав предпринимателей отменят с сентября
Ограничения имущественных прав предпринимателей отменят с сентября
Система UZKAD станет единой информационной платформой по ведению госреестра прав на объекты недвижимого имущества.
2022-08-26T16:44+0500
2022-08-26T16:44+0500
2022-08-26T16:44+0500
общество
имущество
права
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/471/82/4718247_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_c8678c3c14815e5d3b53e2dcc866b8d5.jpg
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Указ от 24 августа 2022 года "О мерах по надежной защите неприкосновенности права собственности, недопущению необоснованного вмешательства в имущественные отношения, повышению уровня капитализации частной собственности". Известно, что данный вопрос обсуждался в рамках открытого диалога президента с предпринимателями в понедельник.Что изменится с 1 сентябряВ сфере пользования правом на земельные участки будут отменены следующие положения:В сфере реализации имущественных прав на жилое помещение отменят:Кроме того, запрещено принятие госорганами актов, предусматривающих распоряжение имуществом предприятий с государственным участием. Также отменяется практика распоряжения заложенной долей в уставном капитале юридического лица без согласия залогодателя.Как учесть права на объектыС 1 января 2023 года интеграционная информационная система кадастра и регистрации (UZKAD) станет единой системой по ведению госреестра прав на объекты недвижимого имущества.С системой UZKAD интегрируют залоговый реестр, системы "Нотариус", "Давлат мулки", единый реестр адресов объектов недвижимого имущества, единый госреестр субъектов предпринимательства, единый реестр налогоплательщиков, реестр ННО.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/471/82/4718247_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_3e2e5e313cea4bf2ef56247a98f64c50.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ограничения имущественных прав предпринимателей отменят с сентября система uzkad станет единой информационной платформой по ведению госреестра прав на объекты недвижимого имущества
ограничения имущественных прав предпринимателей отменят с сентября система uzkad станет единой информационной платформой по ведению госреестра прав на объекты недвижимого имущества
Ограничения имущественных прав предпринимателей отменят с сентября
Система UZKAD станет единой информационной платформой по ведению госреестра прав на объекты недвижимого имущества.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Указ
от 24 августа 2022 года "О мерах по надежной защите неприкосновенности права собственности, недопущению необоснованного вмешательства в имущественные отношения, повышению уровня капитализации частной собственности". Известно, что данный вопрос обсуждался в рамках открытого диалога президента с предпринимателями в понедельник.
Что изменится с 1 сентября
В сфере пользования правом на земельные участки будут отменены следующие положения:
прекращение права на земельный участок путем отмены актов, которые являлись основанием для возникновения права на земельный участок, за исключением случаев признания недействительными этих актов судом;
оформление прекращения права на земельный участок при добровольном отказе от него решением Кабинета Министров, органов государственной власти на местах;
прекращение права на земельный участок в связи с ликвидацией юридического лица (за исключением земель сельскохозяйственного назначения);
предоставление в собственность иного объекта недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности, в качестве компенсации при изъятии земельных участков для общественных нужд, за исключением жилых объектов, находящихся в многоквартирном доме.
В сфере реализации имущественных прав на жилое помещение отменят:
получение согласия на аннулирование постоянной регистрации в жилом помещении у лиц, не имеющих имущественных прав на него или родственных связей с собственником;
истребование в натуре жилого помещения у физического лица, признанного судом добросовестным приобретателем, если со дня государственной регистрации права собственности на данное жилое помещение на его имя прошло три года.
Кроме того, запрещено принятие госорганами актов, предусматривающих распоряжение имуществом предприятий с государственным участием. Также отменяется практика распоряжения заложенной долей в уставном капитале юридического лица без согласия залогодателя.
Как учесть права на объекты
С 1 января 2023 года интеграционная информационная система кадастра и регистрации (UZKAD) станет единой системой по ведению госреестра прав на объекты недвижимого имущества.
С системой UZKAD интегрируют залоговый реестр, системы "Нотариус", "Давлат мулки", единый реестр адресов объектов недвижимого имущества, единый госреестр субъектов предпринимательства, единый реестр налогоплательщиков, реестр ННО.